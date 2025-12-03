"Ela fez apenas o que uma leoa faz", diz bióloga sobre ataque em zoo

Administração do parque informou que em nenhum momento foi cogitada a hipótese de sacrificar o animal - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A invasão do espaço da leoa (Panthera leo) Leona no Parque Arruda Câmara, conhecido como Parque da Bica, em João Pessoa, por um jovem esquizofrênico, no último domingo, terminou em tragédia: a morte de Gerson de Melo Machado, de 19 anos, atacado pelo animal.

Especialistas afirmam, entretanto, que o ataque está dentro do comportamento esperado da espécie. O leão é um animal carnívoro, um predador territorial, e reage automaticamente a invasões ou ao que percebe como ameaça, caso da entrada de uma pessoa em seu recinto. Segundo os veterinários, o animal reage automaticamente ao movimento, ao cheiro, ao som e à presença inesperada.

Por isso, a administração do parque se apressou a informar em nota que, em nenhum momento foi cogitada a hipótese de sacrificar o animal.

"Leona está saudável, não apresenta comportamento agressivo fora do contexto do ocorrido e não será sacrificada", informou a nota. "O protocolo em situações como essa prevê exatamente o que está sendo feito: monitoramento, avaliação comportamental e cuidados especializados."

Em vídeo publicado em uma rede social, um dos veterinários do parque, Thiago Nery, afirmou: "O ocorrido foi um incidente absolutamente imprevisível, fora de qualquer cenário dentro da rotina do parque", afirmou, depois de garantir que o recinto da leoa segue todos os padrões de segurança preconizados. "Após toda a assistência necessária, a leoa está bem e tranquila. Mesmo assim, por ter passado por um momento de grande estresse, ela ficará em acompanhamento e avaliação pelos próximos dias, recebendo todos os cuidados da equipe técnica."

A bióloga do parque, Marília Gabriela Leite, especialista em animais silvestres, também falou sobre a leoa. "Ela fez apenas o que uma leoa faz, ela nunca será a vilã", disse.

O ataque segue o padrão instintivo da espécie, explicou Marília. A entrada de uma pessoa dentro do recinto equivale, para a leoa, à presença de uma presa ou ameaça.

Apelidado de "Vaqueirinho de Mangabeira", bairro onde nasceu, o jovem Gerson de Melo Machado, de 19 anos, era esquizofrênico e tinha sintomas psicóticos ativos, segundo laudos de perícias psiquiátricas determinadas pela Justiça. Um mês antes da morte, a Justiça havia determinado a internação do rapaz, que acumulou 16 passagens por crimes de furto e dano.

Machado escalou um muro de seis metros e entrou na jaula. No momento da invasão, Leona estava deitada perto do vidro onde visitantes observam o recinto. Ao perceber o intruso, contornou a área de água e avançou na direção dele. Ainda assim, o animal respondeu aos comandos de manejo e foi contido sem o uso de armas ou tranquilizantes.

Na natureza, as fêmeas são as principais caçadoras (os leões são mais pesados e menos ágeis) e trabalham em conjunto para derrubar grandes presas. O comportamento cooperativo não elimina a agressividade territorial. Mesmo sozinha, a leoa mantém o instinto de proteção do próprio espaço.

O parque informou que Leona nasceu no próprio zoológico em 2006. Ela é filha dos leões Darah e Sadam e viveu com os pais até a morte de ambos. Depois disso, conviveu por alguns meses com Simba, um macho que dividiu o recinto com ela até morrer. Desde então, vive sozinha. Há três anos, o parque recebeu outra leoa, enviada de Teresina, mas as duas não interagiram bem e permanecem separadas.

Já houve 14 subespécies de leão, que ocupavam praticamente toda a África e Eurásia. Atualmente existem basicamente duas subespécies de leão. O chamado leão-africano (Panthera leo), que vive na África Subsaariana, e o leão-asiático (Panthera leo persica), com uma única população remanescente, no Parque Nacional da Floresta de Gir, em Guajarat, na Índia.

A espécie está classificada como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN) com um declínio populacional estimado de 30% a 50% nas últimas duas décadas no território africano.

O macho pode pesar mais de 250 quilos e ter até três metros de comprimento, enquanto a fêmea é um pouco menor, com no máximo 180 quilos e 2,7 metros de comprimento. Os leões são capazes de comer até 40 quilos de carne em uma única refeição e se alimentam praticamente de qualquer animal que cruzar o seu caminho e ele conseguir caçar, mesmo os que são muito maiores, dada sua força extrema: gnus, dromedários, búfalos, zebras, elefantes, girafas, hipopótamos, rinocerontes.

De forma geral, no entanto, leões mantêm distância dos seres humanos, mas podem atacar se estiverem famintos ou se sentirem ameaçados.