Homem morre após invadir recinto de leoa em João Pessoa

Após a ocorrência, o parque foi fechado para os procedimentos de segurança e a remoção do corpo, sem previsão de reabertura - (crédito: Reprodução / Redes sociais)

Um homem morreu após invadir o recinto de uma leoa, neste domingo (30/11), no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, conhecido como Bica, em João Pessoa, na Paraíba. A vítima foi atacada pelo animal e não resistiu aos ferimentos, e sua morte foi confirmada pela Prefeitura Municipal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A entrada dentro da jaula foi classificada pela administração municipal como um ato deliberado da vítima. Utilizando uma das árvores do local como apoio para invadir o espaço, o homem escalou uma parede de mais de seis metros e grades para poder acessar o recinto.

Embora as equipes de segurança do parque tenham tentado impedir a ação, ele conseguiu agir mais rapidamente. A perícia da Polícia Civil do estado não descarta que a invasão tenha sido um ato de suicídio e, além disso, a TV Cabo Branco informou que o homem tinha transtornos mentais.

No momento em que o invasor entrou na jaula, o Bica estava aberto e recebia visitantes. Vídeos feitos mostram o homem subindo pela estrutura lateral do recinto antes de ser atacado. Após a ocorrência, o parque foi fechado para os procedimentos de segurança e a remoção do corpo, sem previsão de reabertura.

A Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa iniciou a apuração das circunstâncias do fato e está colaborando com as autoridades competentes. A prefeitura manifestou solidariedade à família da vítima e esclareceu que, apesar de toda a segurança existente, que atende às normas técnicas, o homem insistiu na invasão, o que causou o episódio. Confira a nota completa abaixo:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), informa que, na manhã deste domingo (30), um homem ainda não identificado invadiu deliberadamente o recinto da leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica). De maneira rápida e surpreendente, ele escalou uma parede de mais de 6 metros, as grades de segurança, acessou uma das árvores e invadiu o recinto. Segundo a perícia da Polícia Civil, o homem agiu em possível ato de suicídio. Embora as equipes de segurança tenham tentado impedir a ação, o homem agiu de forma rápida no acesso ao recinto e veio a óbito em decorrência dos ferimentos provocados pelo animal.

Assim que a ocorrência foi constatada, o parque foi imediatamente fechado para os procedimentos de segurança e remoção do corpo. A Semam já iniciou a apuração das circunstâncias do fato e está colaborando com as autoridades competentes.

A Prefeitura se solidariza com a família da vítima e esclarece que, apesar de toda segurança existente, que atende às normas técnicas, o homem insistiu na invasão, culminando nesse episódio lamentável.”