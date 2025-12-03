Homem morre após acidente em academia em Olinda

Ronald acabou atingido no tórax por uma barra de supino que escapou das mãos durante o treino - (crédito: Reprodução/Instagram/@palaciodosbonecos)

Ronald José Salvador Montenegro, 55 anos, morreu após sofrer um acidente enquanto realizava exercícios em uma academia em Olinda, em Pernambuco. Segundo o portal g1, a vítima foi atingida no tórax por uma barra de supino que escapou das mãos durante o treino.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O episódio ocorreu na segunda-feira (1º/12), mas só foi divulgado nesta quarta-feira (3/12). Imagens, divulgadas pelo g1, mostram o momento em que Ronald executava o supino reto com barra livre, quando o equipamento cai diretamente sobre seu tórax. Ele ainda consegue se levantar após o impacto, mas cai em seguida.

Figura de destaque na cena cultural de Pernambuco, Ronald era responsável pela gestão do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda. As atividades do espaço foram suspensas e devem ser retomadas na sexta-feira. Em nota publicada nas redes sociais, a instituição lamentou a morte do dirigente, destacando a dedicação à preservação da tradição dos bonecos gigantes.

A RW Academia, onde o acidente ocorreu, também divulgou comunicado. A empresa afirmou que a equipe agiu prontamente e acionou o atendimento especializado, além de se colocar à disposição da família para oferecer apoio neste momento.