Mulher é estuprada por motorista de aplicativo após sair do trabalho

Uma jovem de 18 anos foi estuprada por um motorista de aplicativo na noite dessa segunda-feira (1°/12), no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A vítima havia acabado de sair do trabalho em um shopping da região quando solicitou uma corrida pelo aplicativo.

Segundo a Polícia Militar, a jovem embarcou em um veículo Gol prata e, inicialmente, o trajeto seguiu de forma normal pelas avenidas dos Andradas e Mem de Sá. Durante o percurso, porém, o motorista, de 37 anos, passou a fazer perguntas de cunho sexual, incluindo se ela gostava de trocar fotos íntimas. A vítima respondeu negativamente.

O motorista então afirmou que ela “gostaria de ver ao vivo” e seguiu insistindo no tema. O homem mudou a rota e entrou na Rua Gregório de Matos, onde, segundo o relato, retirou o órgão genital para fora e obrigou a vítima a se despir. A jovem relatou que, constrangida e com medo, não conseguiu reagir. Em seguida, a forçou a realizar sexo oral.

Depois do crime, o motorista levou a jovem até a porta de casa e perguntou por que ela estava séria. Com o nome do motorista em mãos, os policiais foram até a casa dele, no Bairro Tupi, Região Norte de BH. Ele admitiu ter tido contato sexual com a passageira, mas alegou que o ato teria sido consensual, versão que contraria o depoimento da vítima. A jovem foi levada ao Hospital Odilon Behrens para atendimento médico e coleta de provas.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.