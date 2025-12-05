InícioBrasil
Bebê passa por cirurgia em hospital de SP e família diz que não autorizou

De acordo com a versão da mulher, o bebê deveria passar por uma cirurgia para a retirada de sexto dedo nas duas mãos, mas a médica responsável pelo procedimento teria submetido a criança a uma frenectomia lingual

A mãe do bebê também alegou que, após o procedimento, ele teria passado a sentir fortes dores - (crédito: Reprodução Freepick )

Um bebê de três meses teria passado por uma cirurgia sem a autorização da família na última quarta-feira, 3, no Hospital Municipal Ermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo, segundo afirma a mãe da criança.

De acordo com a versão da mulher, o bebê deveria passar por uma cirurgia para a retirada de sexto dedo nas duas mãos, mas a médica responsável pelo procedimento teria submetido a criança a uma frenectomia lingual, em que é feito um corte no freio da língua, sem autorização da mãe.

A mãe do bebê também alegou que, após o procedimento, ele teria passado a sentir fortes dores. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado como lesão corporal no 62º DP, que requisitou perícia.

Procurada, a Secretaria Municipal da Saúde informou que a "equipe de cirurgia pediátrica identificou a necessidade da frenectomia, além da cirurgia dos dedos". "Os dois procedimentos, necessários para melhorar as condições de saúde do bebê, foram realizados sem qualquer intercorrência. A criança recebeu alta no mesmo dia e com quadro clínico estável", disse a pasta.

