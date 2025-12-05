Passageiros evacuam avião às pressas após incêndio em Guarulhos

Companhia informou que o incêndio ocorreu em um aparelho de carregamento de cargas - (crédito: Reprodução @aero_in)

Passageiros de um voo comercial da Latam — o LA3418 (São Paulo/Guarulhos–Porto Alegre) — precisaram evacuar uma aeronave às pressas na noite desta quinta-feira (4/12), no Aeroporto de Guarulhos. O fogo começou enquanto o avião ainda estava no solo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade das chamas e a grande quantidade de fumaça.

Uma esteira de bagagem ficou em chamas e um avião Airbus A320 da Latam Brasil precisou ser evacuado no Aeroporto de Guarulhos (SP).



Apesar do susto, todos os ocupantes evacuaram da aeronave em segurança e ninguém se feriu.



Ao Correio, a Latam informou que "houve um princípio de incêndio em um equipamento de solo de uma empresa terceirizada, responsável pelo carregamento de cargas do voo"

“A fumaça gerada pelo equipamento acionou os protocolos de segurança. Os passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque (finger) e pela escorregadeira (escape slide), todos com auxílio dos funcionários treinados para esse tipo de situação”, afirmou a empresa.

A Latam acrescentou que "está oferecendo toda a assistência necessária aos clientes impactados, que serão reacomodados em outros voos".