Passageiros evacuam avião às pressas após incêndio em Guarulhos

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o avião em chamas e pessoas correndo para se salvar

Companhia informou que o incêndio ocorreu em um aparelho de carregamento de cargas - (crédito: Reprodução @aero_in)

Passageiros de um voo comercial da Latam — o LA3418 (São Paulo/Guarulhos–Porto Alegre) — precisaram evacuar uma aeronave às pressas na noite desta quinta-feira (4/12), no Aeroporto de Guarulhos. O fogo começou enquanto o avião ainda estava no solo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade das chamas e a grande quantidade de fumaça.

Ao Correio, a Latam informou que "houve um princípio de incêndio em um equipamento de solo de uma empresa terceirizada, responsável pelo carregamento de cargas do voo"

“A fumaça gerada pelo equipamento acionou os protocolos de segurança. Os passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque (finger) e pela escorregadeira (escape slide), todos com auxílio dos funcionários treinados para esse tipo de situação”, afirmou a empresa.

A Latam acrescentou que "está oferecendo toda a assistência necessária aos clientes impactados, que serão reacomodados em outros voos".

Por Ronayre Nunes
postado em 05/12/2025 00:29 / atualizado em 05/12/2025 01:01
