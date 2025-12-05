"Ser marinheiro tem valor": Marinha lança campanha comemorativa neste sábado

O vídeo será apresentado durante a Cerimônia de Conclusão do Curso de Formação de Oficiais, no Rio de Janeiro - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A Marinha do Brasil lança oficialmente, neste sábado (6/12), a campanha do Dia do Marinheiro, celebrado em 13 de dezembro. Com o slogan "Ser marinheiro tem valor", a mensagem reforça que a defesa da soberania nacional "não tem preço". O vídeo será apresentado durante a Cerimônia de Conclusão do Curso de Formação de Oficiais, no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, no Rio de Janeiro, e homenageia os profissionais que dedicam a vida ao serviço do país.

A campanha destaca valores como disciplina, coragem e espírito de servir, além de mostrar, de forma simples, como o trabalho dos marinheiros impacta a vida dos brasileiros, seja em operações de defesa, missões humanitárias, pesquisas científicas ou apoio a comunidades. Segundo o Contra-Almirante Alexandre Taumaturgo Pavoni, a ideia é aproximar a sociedade do dia a dia da Marinha e valorizar o papel dos militares.

Neste ano, o Dia do Marinheiro completa 100 anos desde a criação oficial da data, em homenagem ao nascimento do Almirante Tamandaré, patrono da Marinha e figura central na história da consolidação da soberania nacional.

???? Com o slogan "Ser Marinheiro tem valor", força naval destaca que a soberania do país "não tem preço" e busca evitar polêmicas como as registradas em campanhas passadas. pic.twitter.com/bxy8aUC8sJ December 6, 2025

A nova campanha surge após alguns polêmicas enfrentados pela Marinha em anos recentes. Em uma das campanhas passadas, um vídeo comparava a rotina dos marinheiros com cenas de pessoas civis, o que gerou críticas e comentários nas redes sociais.

No ano passado, o slogan original era "Quer moleza? Vem pra Marinha!", mas, com a discussão sobre um pacote fiscal que citava "privilégios" dos militares, o comandante da entidade, Marcos Olsen, mandou mudar o texto. O vídeo passou a usar a frase "Privilégios? Vem pra Marinha!". Mesmo assim, o material foi retirado das redes sociais após repercussão negativa e desconforto dentro do governo, que interpretou a peça como crítica às medidas de corte de gastos. A Marinha negou qualquer intenção política.