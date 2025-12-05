Governo cria grupo para acompanhar ações em áreas atingidas por tornados no Paraná

Ruas tomadas por destroços mostram a dimensão dos danos causados pelo vendaval em Rio Bonito do Iguaçu, em novembro - (crédito: Jonathan Campos/AEN)

O governo federal instituiu, nesta sexta-feira (5/12), um Grupo Temporário de Acompanhamento para coordenar as ações da União nas regiões do Paraná afetadas pelos tornados que ocorreram em 7 de novembro. A medida foi oficializada pela Portaria SRI/PR nº 123/2025, publicada no Diário Oficial da União e assinada pela ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), responsável pela coordenação dos trabalhos.

O colegiado terá a missão de articular e integrar as iniciativas federais no estado, garantindo alinhamento com as estruturas de gestão de crise do Governo do Paraná e das prefeituras impactadas. Também caberá ao grupo relatar o andamento das ações diretamente aos ministros das pastas envolvidas.

O grupo será formado por três representantes: um da Casa Civil, um do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e um da própria SRI, que assumirá a coordenação. As reuniões ocorrerão semanalmente, podendo ser convocadas extraordinariamente sempre que necessário.

Atribuições

Entre as competências definidas pela portaria estão a promoção da articulação político-institucional entre União, Estado e municípios e o alinhamento das ações federais em campo. O colegiado também atuará na mediação de conflitos institucionais e na solução de eventuais entraves burocráticos que possam retardar as respostas às comunidades atingidas. Além disso, deverá produzir relatórios periódicos destinados aos ministros que integram o Grupo de Trabalho.

A portaria prevê ainda a possibilidade de participação de convidados, incluindo representantes de órgãos federais, instituições públicas e entidades da sociedade civil. A atuação será considerada de relevante interesse público, porém não será remunerada. O grupo terá 90 dias para concluir suas atividades — até 5 de março de 2026. O período poderá ser prorrogado uma única vez, por igual duração, mediante decisão da coordenação.