Marinha apaga vídeo do Dia do Marinheiro após críticas

Cena do vídeo do Dia do Marinheiro, em que a Marinha rebate críticas de que há privilégios nas Forças Armadas - (crédito: Reprodução/Marinha)

A Marinha retirou de todas as redes sociais um vídeo publicado em homenagem ao Dia do Marinheiro. A publicação gerou insatisfação interna no governo federal, pois foi interpretada como uma crítica ao pacote de corte de gastos proposto pelo ministro Fernando Haddad, que altera a previdência dos militares.

No vídeo, divulgado em 1º de dezembro, imagens de marinheiros em treinamentos e operações eram contrastadas com cenas de lazer, como praias e festas. No encerramento, uma marinheira olha para a câmera e dizia: "Privilégios? Vem pra Marinha."

A Marinha negou que o vídeo contivesse críticas ao pacote de corte de gastos. "A peça publicitária não visa dirigir eventual crítica ao conjunto de medidas relacionadas ao ajuste fiscal atualmente em discussão", disse, em nota.

"Sua intenção é destacar e reconhecer o constante sacrifício de marinheiros e fuzileiros navais, que trabalham incansavelmente para a Defesa da Pátria e o desenvolvimento nacional, atividades essenciais para que a sociedade em geral possa desfrutar de vida mais próspera e segura", acrescentou a Marinha.

No dia 30 de novembro, um dia antes da divulgação do vídeo, Lula recebeu o ministro da Defesa, José Múcio, e comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, incluindo o almirante Marcos Sampaio Olsen, no Palácio do Planalto. A reunião no Palácio da Alvorada com o presidente discutiu uma "regra de transição" mais flexível para as aposentadorias militares.



O Correio entrou em contato com a Marinha para pedir um posicionamento, mas até a publicação desta matéria o jornal não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Com informações da Agência Estado*

Veja o vídeo do Dia do Marinheiro removido pela Marinha