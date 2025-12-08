PF expõe infiltração de policiais militares em esquema que abastecia o CV

As apurações da PF apontam que o grupo informava aos líderes da facção sobre datas, trajetos e objetivos das incursões - (crédito: Polícia Federal )

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (8/12) a Operação Tredo, ofensiva que revelou um circuito de vazamento de informações estratégicas a partir da própria estrutura de segurança do Rio de Janeiro. Foram cumpridos 11 mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão contra suspeitos de repassar dados sobre operações em áreas controladas pelo Comando Vermelho. Dois sargentos da Polícia Militar foram detidos, incluindo um integrante do Bope considerado peça-chave no repasse de escalas e deslocamentos de equipes.

Segundo nota da PF, “a conduta permitia que criminosos se organizassem previamente contra ações legítimas das forças policiais”.

As apurações apontam que o grupo informava aos líderes do Comando Vermelho sobre datas, trajetos e objetivos das incursões, comprometendo a atuação das tropas. Um sargento do Bope detido, cujo nome não foi divulgado, atuava no setor de escalas e, segundo os investigadores, utilizava essa função para orientar membros da facção. O termo que batiza a operação, “Tredo”, significa traidor e, para a PF, sintetiza a ruptura de confiança instalada dentro do aparato estatal.

Entre os presos está ainda o segundo-sargento Rodolfo Henrique da Rosa, citado como informante de Carlos da Costa Neves, o Gardenal, liderança do tráfico no Complexo da Penha. Da Rosa tentou escapar ao ser alertado pelo porteiro de que homens armados haviam chegado ao prédio. Tratava-se de uma equipe descaracterizada da PF. A fuga terminou em perseguição pela Avenida Brasil e na colisão com um veículo policial, sem feridos. Outro militar da PM, também praça, foi detido, mas sua identificação permanece sob sigilo.

A ação de hoje é desdobramento de investigações que começaram há mais de um ano. Em 2024, apurações da PF revelaram a participação de um militar da Marinha no fornecimento de drones e no treinamento de integrantes do Comando Vermelho, em procedimento autorizado no âmbito da Operação Buzz Bomb. A partir desse material, os agentes rastrearam novos vínculos e mapearam policiais envolvidos no fluxo de informações repassadas à facção.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, expedidas pela 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio, foram apreendidos três veículos e celulares utilizados pelos investigados. Entre os alvos também estão Gardenal e Edgar Alves de Andrade, o Doca, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho em liberdade.

A Polícia Militar informou que atua na operação por meio da Corregedoria, enquanto a defesa de Da Rosa ainda não se pronunciou.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro