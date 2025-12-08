Saiba quem é a "sugar baby" que ganhou apartamento milionário de Vorcaro

A influencer Karolina Trainotti, de 29 anos, investigada por lavagem de dinheiro em um processo que envolve tráfico internacional de cocaína, recebeu um apartamento avaliado em R$ 4,3 milhões de uma empresa ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A transferência do imóvel, localizado em um dos edifícios mais altos da região da Faria Lima, em São Paulo, foi formalizada em dezembro de 2024. A informação foi divulgada pelo portal UOL, nesta segunda-feira (8/12).

Karolina soma 34 mil seguidores nas redes sociais e exibe uma rotina de viagens de luxo por destinos como Sardenha e Míconos. Ré desde 2023, ela é acusada pelo Ministério Público Federal (MPF) de ter recebido R$ 271 milhões, entre 2020 e 2021, provenientes de um esquema comandado por Rowles Magalhães, advogado e lobista preso na Operação Descobrimento, que investiga tráfico internacional de drogas com envio de cocaína para a Europa.

Segundo a denúncia, ela foi "destinatária" de recursos de origem criminosa que Rowles pretendia ocultar. Parte dos repasses teria sido feita pelo método dólar-cabo, mecanismo usado para dissimular valores transacionais.

Em sua defesa, afirma que recebia uma "mesada" de Rowles por ser sua "sugar baby", sem conhecimento das supostas atividades ilícitas atribuídas a ele. Eugênio Pacelli é o advogado criminalista responsável pela sua defesa, que também atua em processos envolvendo Daniel Vorcaro.





Karolina também é apontada como "sugar baby" do dono do Banco Master. O termo nasceu nos Estados Unidos, e refere-se a alguém que mantém um relacionamento com um homem mais velho e recebe benefícios materiais, como presentes, dinheiro, viagem ou apoio financeiro. Em troca oferece, companhia, carinho e presença socialmente.

Detalhes do imóvel

O apartamento ocupa o penúltimo andar, o 37º, do edifício e tem 113 m² de área privativa, três vagas de garagem com manobrista e uma ampla área de lazer, que inclui piscina com borda infinita voltada para a Avenida Juscelino Kubitschek, piscina aquecida, academia, salas de reunião, pilates e espaço gourmet. A poucos minutos andando do Banco Master e do shopping JK Iguatemi, o imóvel é considerado um dos mais valorizados da região.

O bem foi adquirido em 2020 pela Viking Produções, empresa de Vorcaro. Em 2024, passou para a Super Empreendimentos e Participações, sociedade anônima fechada que detém outros patrimônios do banqueiro, como a casa de R$ 36 milhões que ele é dono em Brasília e o apartamento de R$ 50 milhões onde vive em São Paulo.

Daniel foi preso preventivamente em novembro, suspeito de fraude em uma operação de R$ 12 bilhões em contas inexistentes do Banco de Brasília (BRB). Ele foi solto 12 dias depois por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).



