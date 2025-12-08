InícioBrasil
Homem é preso por transportar 1.500 cigarros eletrônicos em Minas Gerais

Dispositivo, também conhecido como vape, é proibido no Brasil desde 2009

PRF apreendeu 1.500 cigarros eletrônicos em Monte Alegre de Minas - (crédito: Divulgação/PRF)
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.500 cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, durante uma fiscalização no km 56 da BR-153, em Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro. O dispositivo é proibido no Brasil desde 2009.

Os cigarros eletrônicos estavam sendo transportados de São Paulo para Goiás em uma caminhonete modelo Hilux. Segundo a PRF, quando questionado sobre a carga, o motorista, de 49 anos, não apresentou qualquer documentação fiscal e alegou desconhecer os produtos em sua posse, afirmando que estava apenas fazendo uma gentileza para um amigo.

Os vapes estavam distribuídos em 14 caixas de papelão, procedentes da China e de Pedro Juan Caballero, que se encontravam no compartimento de carga. Durante a operação, também foram apreendidas 100 unidades de insumos para os dispositivos.

O condutor e as mercadorias apreendidas foram encaminhados à Polícia Judiciária de Uberlândia (MG) para os procedimentos cabíveis. O veículo foi recolhido ao pátio credenciado.

Proibido no Brasil

Desde 2009, uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proíbe a fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda de cigarros eletrônicos. Em abril deste ano, a Anvisa manteve a proibição. A agência ressalta que o uso de qualquer dispositivo fumígeno é proibido em qualquer ambiente coletivo fechado, conforme previsto na Lei 9.294/1996.

Por Izabella Caixeta - Estado de Minas
postado em 08/12/2025 12:00
