InícioBrasil
Carteira de motorista

Lula lança novas regras para CNH mais barata; veja principais mudanças

Segundo o governo, preço para obter o documento, que pode chegar a R$ 5 mil atualmente, vai cair em até 80%; autoescola deixará de ser obrigatória

O objetivo do governo é incentivar que os 20 milhões de brasileiros que dirigem sem o documento façam o registro - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
O objetivo do governo é incentivar que os 20 milhões de brasileiros que dirigem sem o documento façam o registro - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta terça-feira (9/12) as novas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que reduzem em até 80% o custo do documento, segundo o governo federal. O evento também lançou a Nova CNH do Brasil, nova versão do aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O evento ocorreu no Palácio do Planalto, com a presença de ministros, governadores, presidentes dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) e representantes da sociedade civil.

“Está todo mundo esperando pelo barateamento da Carteira Nacional de Habilitação, que vai cair até 80%”, discursou o ministro dos Transportes, Renan Filho. As mudanças foram instauradas por resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), aprovada por unanimidade na semana passada.

Segundo o Planalto, as alterações reduzem em até 80% o custo para obtenção da CNH, que atualmente pode chegar a R$ 5 mil, incluindo as aulas da autoescola, taxas para emissão dos documentos e para realização das provas. O objetivo do governo é incentivar que os 20 milhões de brasileiros que dirigem sem o documento façam o registro.

Com a resolução do Contran, as autoescolas deixam de ser obrigatórias. O governo vai disponibilizar todo o conteúdo teórico on-line, de forma gratuita. A maior parte das etapas também poderá ser cumprida de forma virtual, à exceção das provas práticas, coleta biométrica e exame médico.

A exigência atual de 20 horas de aula prática passa a ser de apenas duas, que poderão ser obtidas nas autoescolas tradicionais ou com instrutores certificados com os departamentos estaduais de trânsito (Detrans).

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 09/12/2025 11:42
SIGA
x