Ciclone extratropical com ventos de 100km/h acende alerta máximo no Sul

A região Sul amanheceu, nesta terça-feira (9/12), em estado de alerta máximo diante da formação de um ciclone extratropical combinado à chegada de uma frente fria. O sistema, de forte intensidade, provoca chuvas extremas, ventos acima de 100 km/h e risco de granizo, segundo aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta de “grande perigo” vale até 23h59 e abrange áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com potencial para danos severos em infraestrutura, interrupção de energia, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.
A previsão aponta acúmulo de chuvas superiores a 60 mm em apenas uma hora, podendo ultrapassar 100 mm ao longo do dia em algumas localidades. O Inmet alerta que as rajadas de vento podem derrubar árvores, destelhar casas, comprometer plantações e causar rompimentos de redes elétricas. As nuvens carregadas favorecem tempestades com descargas elétricas e granizo.
As áreas afetadas incluem zonas metropolitanas, centrais, norte, noroeste, sudoeste, sudeste, oeste e serranas dos três estados, entre elas Vale do Itajaí, Região Metropolitana de Curitiba e Região Metropolitana de Porto Alegre.
O avanço do sistema também mobilizou autoridades de estados vizinhos. A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para tempestades e rajadas de vento que podem chegar a 90 km/h, além de colocar em ação um gabinete de crise para monitoramento contínuo das instabilidades. De acordo com o órgão, a combinação de calor, umidade e a aproximação da frente fria cria condições para chuva forte e queda brusca de temperatura em diversas regiões paulistas nas próximas horas.
As autoridades recomendam que a população evite áreas alagadas, redobre atenção ao trânsito, não se abrigue sob árvores e mantenha distância de redes elétricas. Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
