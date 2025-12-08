Marinha e Ministério da Integração assinam protocolo de prevenção de desastres naturais

Protocolo foi assinado em evento na sede da Capitania dos Portos do Amapá, em Santana (AP), nesta segunda-feira (8/12) - (crédito: CCSM BSB/ Marinha do Brasil )

A Marinha do Brasil e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional assinaram, nesta segunda-feira (8/12), um protocolo de cooperação entre os órgãos para prevenção, monitoramento e prevenção de desastres naturais no território brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“É um documento histórico que representa um compromisso com o fortalecimento da soberania do Brasil e da integração das políticas públicas de desenvolvimento regional, de proteção e de defesa civil. Com certeza a cada dia seremos mais gigantes, com uma Marinha forte cumprindo seu papel”, destacou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

O intuito do acordo é utilizar os recursos aquaviários, como meios Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais, para auxiliar no enfrentamento das catástrofes ambientais, que ocorrem sazonalmente no Brasil. Durante a cerimônia, 30 novos aquaviários também receberam a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), documento que os habilita ao trabalho embarcado.

“O Brasil tem crescido enormemente em suas atividades marítimas, e é importante que tenhamos capacitação de pessoal para que, efetivamente, sejam empregados nessas atividades. A formatura de 30 profissionais aquaviários significa geração de emprego, renda e vida digna para a população", afirmou o comandante da Marinha, almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen.

Na avaliação do comandante, a cooperação é muito importante na criação de mecanismos que propiciem segurança, resiliência e prosperidade, além de amparo à população vulnerável e estímulo ao desenvolvimento da atividade marinha.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro