Marinha e Ministério da Integração assinam protocolo de prevenção de desastres naturais

A Marinha do Brasil e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional assinaram, nesta segunda-feira (8/12), um protocolo de cooperação entre os órgãos para prevenção, monitoramento e prevenção de desastres naturais no território brasileiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
“É um documento histórico que representa um compromisso com o fortalecimento da soberania do Brasil e da integração das políticas públicas de desenvolvimento regional, de proteção e de defesa civil. Com certeza a cada dia seremos mais gigantes, com uma Marinha forte cumprindo seu papel”, destacou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.
O intuito do acordo é utilizar os recursos aquaviários, como meios Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais, para auxiliar no enfrentamento das catástrofes ambientais, que ocorrem sazonalmente no Brasil. Durante a cerimônia, 30 novos aquaviários também receberam a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), documento que os habilita ao trabalho embarcado.
-
Leia também: A conturbada vida de João Cândido, líder da Revolta da Chibata preso, expulso da Marinha e internado como louco
“O Brasil tem crescido enormemente em suas atividades marítimas, e é importante que tenhamos capacitação de pessoal para que, efetivamente, sejam empregados nessas atividades. A formatura de 30 profissionais aquaviários significa geração de emprego, renda e vida digna para a população", afirmou o comandante da Marinha, almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen.
Na avaliação do comandante, a cooperação é muito importante na criação de mecanismos que propiciem segurança, resiliência e prosperidade, além de amparo à população vulnerável e estímulo ao desenvolvimento da atividade marinha.
*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro
Saiba Mais
- Brasil João Pessoa tem Lei Municipal Michelle Bolsonaro, dedicada às doenças raras
- Brasil PF expõe infiltração de policiais militares em esquema que abastecia o CV
- Brasil Governo encerra sala de situação após estabilização dos casos de intoxicação por metanol
- Brasil Geração Z prefere trabalho formal e ensino presencial, diz pesquisa
- Brasil Dentistas recebem permissão para prescrever Mounjaro
- Brasil Saiba quem é a "sugar baby" que ganhou apartamento milionário de Vorcaro