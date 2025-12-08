InícioBrasil
Desastres Climáticos

Marinha e Ministério da Integração assinam protocolo de prevenção de desastres naturais

O intuito do acordo é utilizar os recursos aquaviários, como meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, para auxiliar no enfrentamento das catástrofes ambientais, que ocorrem sazonalmente no Brasil

Protocolo foi assinado em evento na sede da Capitania dos Portos do Amapá, em Santana (AP), nesta segunda-feira (8/12) - (crédito: CCSM BSB/ Marinha do Brasil )
Protocolo foi assinado em evento na sede da Capitania dos Portos do Amapá, em Santana (AP), nesta segunda-feira (8/12) - (crédito: CCSM BSB/ Marinha do Brasil )

A Marinha do Brasil e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional assinaram, nesta segunda-feira (8/12), um protocolo de cooperação entre os órgãos para prevenção, monitoramento e prevenção de desastres naturais no território brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“É um documento histórico que representa um compromisso com o fortalecimento da soberania do Brasil e da integração das políticas públicas de desenvolvimento regional, de proteção e de defesa civil. Com certeza a cada dia seremos mais gigantes, com uma Marinha forte cumprindo seu papel”, destacou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

O intuito do acordo é utilizar os recursos aquaviários, como meios Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais, para auxiliar no enfrentamento das catástrofes ambientais, que ocorrem sazonalmente no Brasil. Durante a cerimônia, 30 novos aquaviários também receberam a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), documento que os habilita ao trabalho embarcado.

“O Brasil tem crescido enormemente em suas atividades marítimas, e é importante que tenhamos capacitação de pessoal para que, efetivamente, sejam empregados nessas atividades. A formatura de 30 profissionais aquaviários significa geração de emprego, renda e vida digna para a população", afirmou o comandante da Marinha, almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen.

Na avaliação do comandante, a cooperação é muito importante na criação de mecanismos que propiciem segurança, resiliência e prosperidade, além de amparo à população vulnerável e estímulo ao desenvolvimento da atividade marinha.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
LC
LC

Letícia Corrêa*

Estagiário

Estudante de Jornalismo e Ciência Política, estagiando na editoria de Política, Economia e Brasil

Por Letícia Corrêa*
postado em 08/12/2025 17:34
SIGA
x