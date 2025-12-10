Ciclone extratropical avança no Sul e provoca chuvas e ventania pelo país

Na terça-feira (9/12), cidades do Sul foram as mais impactadas com os estragos deixados pelas chuvas - (crédito: Divulgação/Prefeitura de Passo Fundo)

O ciclone extratropical formado no Sul do país segue influenciando o clima nesta quarta-feira (10/12), provocando chuvas de diferentes intensidades, temporais localizados, ventos fortes e variações de temperatura, de acordo com dados da Climatempo.

Em São Paulo, são previstas chuvas acompanhadas de rajadas de vento fortes, com a temperatura máxima chegando a 28°C. No estado, as pancadas de chuva, que já ocorrem desde o início da manhã, devem se intensificar à tarde nas regiões norte, nordeste, leste e litoral, com volumes moderados a fortes e risco de temporais na divisa com o sul de Minas Gerais, diminuindo até o início da noite.

Ainda no Sudeste, uma nova frente fria associada ao ciclone favorece chuvas de intensidade moderada a forte em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, o dia será marcado por pancadas de chuva com intensidade variando de moderada a forte.

No Sul, o ciclone avança lentamente para o oceano, mantendo chuvas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com maior intensidade na metade leste gaúcha e no sul catarinense, onde há risco de temporais e situação de perigo no sudeste do RS. No sul e sudoeste do Paraná e em grande parte de SC, as precipitações variam de moderadas a fortes.

As rajadas de vento ficam entre 50 e 70 km/h na maior parte da região, podendo atingir 90 km/h na metade leste e superar esse valor no litoral gaúcho e sul catarinense. Já no oeste da região e no norte e leste do Paraná e de Santa Catarina, as temperaturas se elevam.

Impactos da chuva no Sul do País

Na terça-feira (9/12), cidades do Sul foram as mais impactadas com os estragos deixados pelas chuvas. Flores da Cunha, cidade a 142 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi atingida por um tornado que causou destruição de edifícios, danos em plantações e destelhamento de casas, comércios e prédios das redes de educação e de saúde do município.

A cidade registrou danos em pelo menos 80 residências, afetando cerca de 2 mil moradores. Entre os prejuízos estão o destelhamento da Igreja da Comunidade, de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), de uma escola e de diversos comércios na comunidade de Alfredo Chaves. No acumulado de 12 horas, a cidade registrou 69,2 mm de chuva.

Pelo menos outros nove municípios gaúchos também reportaram danos causados pelos temporais.

Em Palhoça, em Santa Catarina, um casal e um bebê de aproximadamente um ano foram encontrados mortos após o veículo em que estavam ser arrastado por uma forte enxurrada.

O bebê foi localizado sem vida na margem do rio, enquanto o casal estava dentro do carro, parcialmente submerso e preso pela correnteza. Documentos encontrados no veículo indicam que a família era de estrangeiros, mas a nacionalidade não foi divulgada.

