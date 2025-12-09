Assessora de imprensa do cantor Leonardo, Ede Cury morre aos 70 anos

Ede e Leonardo: parceria de mais de duas décadas na carreira do sertanejo - (crédito: Reprodução / Instagram / @leonardo)

Morreu, nesta terça-feira (9/12), a assessora de imprensa Ede Cury. Ela era conhecida por trabalhar com o cantor Leonardo, pai do também músico Zé Felipe e do cantor e ator João Guilherme, desde os tempos de carreira musical ao lado do irmão, Leandro. Ela morreu em Cotia, na Grande São Paulo, onde morava.

A morte foi anunciada pelo próprio Leonardo nas redes sociais. Por meio de postagem, o sertanejo prestou uma homenagem à assessora. "Minha querida Ede, você sabe o quanto foi importante na minha vida e do meu irmão Leandro. Segurou muitas broncas, cuidou de mim como filho, e da minha família como sua. Colheu minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, sempre com uma palavra amiga. Obrigado por tudo Ede, foram mais de 25 anos de cumplicidade e fidelidade. Para sempre estará no meu coração", registrou.

Veja a homenagem feita por Leonardo à Ede nas redes sociais:

De acordo com informações do portal g1, Ede passou mal em casa durante a manhã. Levada a um hospital, não resistiu. Ainda não há informações sobre a causa da morte, velório e enterro.

Ede Cury era filha de um dos sócios da gravadora Copacabana, Rosvaldo Cury. A gravadora foi importante no processo de crescimento do ritmo sertanejo entre os anos 1970 e 1980. A dupla Leandro e Leonardo, por exemplo, foi um dos primeiros trabalhos da trajetória da assessora. Ela também trabalhou com a apresentadora Ana Maria Braga e nomes da música como Carla Perez e Harmonia do Samba.