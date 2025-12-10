InícioBrasil
Imagens mostram mulher sendo agredida antes de cair de 10º andar em SP

Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 anos, morreu na madrugada de sábado (29/11), após ser jogada do elevador pelo companheiro; autor foi preso nesta terça (9)

Imagens de câmera de segurança mostram mulher sendo agredida antes de morrer - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 anos, morreu ao cair do 10º andar de um prédio localizado no Morumbi, Zona Oeste de São Paulo, na madrugada de sábado (29/11). Imagens de uma câmera de segurança divulgadas nesta quarta-feira (10/12) mostram as agressões sofridas por ela momentos antes.

Dentro do elevador, é possível ver a moça abraçada ao homem tentando, aparentemente, acalmá-lo. Logo depois, ele se aproxima para agarrar o pescoço dela. Em menos de dois minutos, ele a retira do local de forma brusca. Ela tenta se segurar, mas não consegue. A imagem seguinte mostra ele retornando sozinho, enquanto coloca as mãos na cabeça e se senta, em sinal de desespero.

Confira o vídeo:

O autor das agressões, Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 anos, tinha um relacionamento com Maria. Ele foi preso temporariamente nesta terça (9) e responde pelo crime de feminicídio consumado. 

As imagens divergem do primeiro depoimento dado por Alex à época dos fatos. O homem disse à polícia que eles estavam voltando de uma festa e teriam discutido porque ele queria passar a noite com o filho, fruto de um outro relacionamento.

Após isso, segundo ele, Maria subiu e desceu várias vezes no elevador para buscar objetos no carro, e quando chegou ao apartamento, se trancou no banheiro. Alguns minutos depois, Alex disse ter ido ao quarto e ouvido um "grito agudo seguido de um barulho", encontrando a esposa caída ao solo. 

Maria Katiane Gomes da Silva e Alex Leandro Bispo dos Santos tinham um relacionamento
Maria Katiane Gomes da Silva e Alex Leandro Bispo dos Santos tinham um relacionamento (foto: Reprodução/Redes Sociais )

O caso é investigado pela 89º Delegacia de Polícia (Jardim Taboão), que requisitou exames periciais e realiza outras diligências para o completo esclarecimento dos fatos.

 

