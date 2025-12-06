Professora está na UTI após ter corpo queimado; namorado está foragido

A professora Luana Leal Silva Rocha, 25 anos, está internada em estado grave após ter grande parte do corpo queimado na tarde desta sexta-feira (5/11), no distrito de Sobradinho, em São Tomé das Letras (MG). A Polícia Militar investiga o namorado, 19 anos, como suspeito de atear fogo na vítima durante uma discussão.
Segundo o relato feito pela própria jovem aos policiais, o casal brigava quando o rapaz teria usado um galão de gasolina para incendiá-la. Ele está foragido. Mesmo gravemente ferida, Luana conseguiu pedir socorro e foi ajudada por moradores, que a levaram ao posto de saúde do distrito.
A perícia da Polícia Civil recolheu no local um galão com vestígios de combustível. Os dois mantinham relacionamento havia cerca de um ano. A professora vivia sozinha e trabalhava na região; o suspeito mora com familiares.
Devido à extensão das queimaduras, aproximadamente 60% do corpo, a jovem foi transferida para a UTI do Hospital São Sebastião, em Três Corações, enquanto aguarda vaga em uma unidade especializada.
