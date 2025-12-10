Turista dos EUA agride namorada com socos dentro de elevador no RJ

Imagens da câmera de segurança de um prédio em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, mostram o momento em que um turista norte-americano, identificado como Eric Christian Diaz, agride a namorada com uma série de socos dentro do elevador. O caso ocorreu no dia 26 de outubro deste ano.

Os dois alugaram um apartamento por meio de uma plataforma on-line de aluguéis por temporada, e segundo as informações, as agressões começaram no dia em que chegaram.

Após o episódio no elevador, ela ainda teria sido agredida pelo menos três vezes em menos de 24 horas, além de, em uma delas, ter precisado levar 26 pontos na cabeça.

Em entrevista ao portal G1, a síndica do prédio, Amanda Di Massi, conta que acionou à polícia depois de escutar gritos e batidas fortes. "Quando olhei pela janela, vi roupas e toalhas ensanguentadas sendo jogadas para fora. Assim que os policiais chegaram, mostrei o vídeo do elevador. Ele foi preso em flagrante".

Para se comunicar com o casal, foi preciso o apoio de um vizinho fluente em inglês. Segundo o morador, identificado como Pablo, a vítima estava muito abalada. "Ela dizia que tinha sido atacada do lado de fora, mas as câmeras mostravam outra realidade. Estava completamente desfigurada e muito nervosa", contou.

Eric foi preso no mesmo dia, mas recebeu liberdade provisória 15 dias depois. Desde então, permanece no Rio acompanhando o andamento do processo.

Ao Correio, a Polícia Civil informou que o caso foi enviado à Justiça no dia 27 de outubro. "Ele foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal de natureza doméstica."

