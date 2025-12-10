PF deflagra operação contra tráfico internacional de mulheres brasileiras

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (10/12), operação para desarticular duas organizações criminosas envolvidas no tráfico internacional de mulheres brasileiras para fins de exploração sexual na Europa e Ásia. A corporação cumpriu mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Goiás, e determinou medidas de bloqueio de bens e valores que podem atingir R$ 58 milhões.
Além disso, foram expedidos mandados de prisão preventiva contra as principais investigadas. Até o momento, aproximadamente 100 vítimas foram identificadas no esquema. Os destinos identificados da exploração sexual incluíam Sérvia, Jordânia, Israel, Áustria, Croácia, Emirados Árabes Unidos e Montenegro.
Uma das líderes do grupo criminoso foi presa em Goiás, e é apontada como responsável pela manutenção de redes transnacionais de exploração sexual. Ela pode responder pelos crimes de tráfico internacional de pessoas, recondução à condição análoga à de escravo e organização criminosa.
A Operação Rufiã contou com cooperação internacional por meio da Europol e ocorreu simultaneamente no Brasil e na Europa, com foco na coleta de provas e responsabilização dos envolvidos. As investigações revelaram que o esquema recrutava as vítimas utilizando redes sociais e aplicativos de mensagens. O aliciamento era feito com promessas de altos ganhos e viagens financiadas.
No exterior, as vítimas eram submetidas a uma série de violações de direitos: condições degradantes; jornadas exaustivas de trabalho; retenção de documentos; ameaças, chantagem e coação; e monitoramento constante por aplicativos de geolocalização.
