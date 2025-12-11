InícioBrasil
SÃO PAULO

Cancelamentos de voos em Congonhas e Guarulhos continuam um dia após vendaval

Na quarta, ao menos 167 voos foram cancelados em Congonhas. À noite, o terminal ainda estava lotado e passageiros reclamavam

O Aeroporto de Congonhas deu início às operações desta quinta-feira (11/12), com pelo menos 11 voos cancelados - (crédito: Valter Campanato - Agência Brasil)
O Aeroporto de Congonhas deu início às operações desta quinta-feira (11/12), com pelo menos 11 voos cancelados - (crédito: Valter Campanato - Agência Brasil)

O Aeroporto de Congonhas deu início às operações desta quinta-feira (11/12), com pelo menos 11 voos cancelados. De acordo com a Aena, concessionária do terminal aéreo, as decolagens estavam programadas para acontecer durante a manhã e a tarde. Até o momento, nenhum voo noturno foi afetado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na quarta, ao menos 167 voos foram cancelados em Congonhas. À noite, o terminal ainda estava lotado e passageiros reclamavam de falta de informações.

Em Guarulhos, outros 15 previstos para esta quinta foram cancelados. O terminal orienta os passageiros a procurarem as respectivas companhias aéreas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 11/12/2025 10:30 / atualizado em 11/12/2025 10:30
SIGA
x