Justiça manda Enel restabelecer energia elétrica em SP em 12 horas

A Justiça de São Paulo determinou, no fim de sexta-feira (12/12), que a Enel restabeleça a energia elétrica para moradores que ainda estão sem o serviço em até 12 horas. Caso isso não aconteça, a concessionária será multada em R$ 200 mil por hora.

Três dias depois da ventania de quarta-feira (10/12), São Paulo e a região metropolitana ainda tem 493.303 clientes sem energia, segundo dados da própria Enel. Na capital paulista o número é de mais de 363 mil consumidores neste momento.

A determinação da Justiça destaca que é necessário que haja fornecimento de energia a “delegacias, presídios e equipamento de segurança; creches, escolas e espaços coletivos, especialmente em razão da realização de vestibulares e provas; sistemas de abastecimento de água e saneamento, como instalações da Sabesp e condomínios com bombas elétricas; locais que concentram pessoas vulneráveis, como idosos e pessoas com deficiência”.

A Enel divulgou uma nota nesta manhã afirmando que não foi intimada da decisão judicial e segue trabalhando de maneira "ininterrupta para restabelecer o fornecimento de energia ao restante da população que foi afetada pelo evento climático".

A passagem de um ciclone extratropical causou chuvas e ventanias em São Paulo. Na quarta-feira, cidades e municípios da região metropolitana foram atingidas por fortes ventos, de até 100km/h em alguns pontos. Isso fez com que houvesse muitas quedas de árvores. Elas atingiram cabos da rede elétrica, o que causou problemas no fornecimento da energia.

