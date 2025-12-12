Funcionário cobrou propina para restabelecer energia em endereço de SP

Os fortes ventos derrubaram postes e deixaram mais de 2,4 milhões de unidades sem energia, prejudicando o comércio e os serviços - (crédito: AFP)

Um funcionário de uma concessionária de energia elétrica foi preso em São Paulo, sob suspeita de ter exigido propina para restabelecer energia elétrica em um endereço da cidade. Por conta da passagem de um vendaval, na última quarta (10/12), diversos locais na capital paulista sofreram um blecaute de energia. A prisão ocorreu na tarde dessa quinta-feira (11/12).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o episódio aconteceu na zona sul da capital paulista. Um trabalhador acabou denunciado por ter pedido por dinheiro para restabelecer a energia no local. O órgão relata que se tratava de um "estabelecimento comercial". Além disso, o responsável pela denúncia teria sido um comerciante.

Após a denúncia, um "representante do poder público local" foi ao endereço e confirmou o pedido por dinheiro. A Polícia Civil foi chamada efetuou a prisão do suspeito. O funcionário foi encontrado dentro de um veículo oficial da concessionária. O caso segue sob investigação pelo 16º DP.

De acordo com informações do portal O Globo, o subprefeito da Vila Mariana, na Zona Sul, Rafael Minatogawa, deu voz de prisão ao funcionário. Ele teria pedido, de acordo com o veículo, R$ 2,5 mil para realizar o serviço. Ele seria empregado por uma empresa parceira da Enel Distribuição São Paulo. O Correio tentou contato com a Enel para obter mais informações, mas não obteve resposta. Em caso de retorno, a matéria será atualizada.

Veja na íntegra a nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP):

"Um funcionário de uma concessionária de energia elétrica foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (11), na zona sul da capital paulista, sob suspeita de corrupção passiva. O caso ocorreu após a denúncia de que o trabalhador teria solicitado dinheiro para restabelecer o fornecimento de energia de um estabelecimento comercial. O comerciante acionou um representante do poder público local, que se dirigiu ao endereço e confirmou, em conversa gravada, a exigência da vantagem indevida. A Polícia Civil foi então chamada e efetuou a prisão do suspeito, que foi encontrado dentro de um veículo oficial da concessionária, em via pública. A prisão em flagrante foi ratificada, e o caso segue sob investigação pelo 16º DP. Áudios, vídeos e demais provas apresentadas foram anexadas ao inquérito. Por se tratar de crime cuja pena máxima supera quatro anos de reclusão, não foi arbitrada fiança na delegacia."