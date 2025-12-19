Foguete da primeira missão comercial liderada pelo Brasil é lançado; siga

Com cerca de 22 metros de comprimento e 20 toneladas, o Hanbit-Nano tem capacidade para colocar até 90 quilos de carga útil em órbita - (crédito: Sargento Vanessa Sonaly/FAB)

O foguete sul-coreano Hanbit-Nano tem lançamento previsto para esta sexta-feira (19), a partir das 21h30, na base de Alcântara, no Maranhão. Esta será a primeira missão comercial liderada pelo Brasil a partir do próprio território nacional. O voo marca a estreia comercial do veículo e ocorre após dois adiamentos, motivados por falhas no sistema de refrigeração, que teve componentes substituídos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Batizada de Spaceward, a missão é considerada um marco para o setor aeroespacial brasileiro. Além de envolver uma parceria internacional, o lançamento reforça a importância estratégica do Centro de Lançamento de Alcântara, cuja proximidade com a Linha do Equador permite maior eficiência operacional e redução de custos.

Acompanhe ao vivo

Com cerca de 22metros de comprimento e 20 toneladas, o Hanbit-Nano tem capacidade para colocar até 90 quilos de carga útil em órbita. Nesta missão, transporta 18 quilos, compostos por cinco pequenos satélites e três dispositivos experimentais desenvolvidos por instituições e empresas do Brasil e da Índia. A carga será posicionada em órbita baixa da Terra, a aproximadamente 300 quilômetros de altitude.

Entre os equipamentos brasileiros estão dois satélites desenvolvidos pela Universidade Federal de Santa Catarina, um da Universidade Federal do Maranhão e um sistema de navegação criado por empresas nacionais.

* Com informações da Agência Brasil