Lançamento de foguete brasileiro é adiado para sexta-feira (19)

O lançamento do foguete HANBIT-Nano, previsto para ocorrer nesta quarta-feira (17/12) a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, foi adiado por questões técnicas. A informação foi confirmada pela empresa sul-coreana Innospace à Força Aérea Brasileira (FAB) e pela Agência Espacial Brasileira (AEB).

De acordo com o comunicado, a primeira tentativa estava programada para as 15h45 (horário de Brasília), mas não será realizada. A Innospace informou que uma nova tentativa de lançamento está prevista para a próxima sexta-feira (19/12), às 15h34, respeitando a janela operacional atualmente em vigor, que se estende até o dia 22 de dezembro.

Em nota, a Força Aérea Brasileira destacou que todas as infraestruturas, sistemas e equipes técnicas permanecem plenamente operacionais no Centro de Lançamento de Alcântara. Segundo a FAB, o suporte necessário para a operação segue garantido, em coordenação com os demais órgãos envolvidos no processo.

O lançamento do HANBIT-Nano é considerado um marco para o setor aeroespacial brasileiro por envolver uma parceria internacional e reforçar o papel estratégico da base de Alcântara, localizada em uma posição privilegiada próxima à Linha do Equador, o que reduz custos e amplia a eficiência das operações espaciais.