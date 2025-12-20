Padilha assina contrato de compra da vacina brasileira contra a dengue

As entregas estão previstas para começar no fim de janeiro de 2026 - (crédito: Miguel Schincariol/AFP - 30/3/21 )

O ministro da saúde, Alexandre Padilha, assinou nessa sexta-feira (19/12) o contrato para a aquisição das primeiras doses da vacina Butantan-DV, primeiro imunizante de dose única contra a dengue produzido no mundo. Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina teve registro concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvida) em 8 de dezembro e será ofertada exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de 2026.

Com o acordo, o governo federal vai investir R$ 368 milhões no fornecimento inicial de 3,9 milhões de doses para a rede pública. No momento da assinatura, 300 mil doses já estavam embaladas para entrega imediata ao Ministério da Saúde. Esse lote integra um total de 1,3 milhão de doses já fabricadas, que serão destinadas prioritariamente aos profissionais da Atenção Primária à Saúde. As entregas estão previstas para começar no fim de janeiro de 2026.

Durante a cerimônia, o ministro classificou a assinatura do contrato como um marco histórico para o país. "Hoje é um dia de grande vitória para o Brasil. Como ministro da Saúde, eu não queria encerrar o ano sem firmar este contrato. Este é um dos marcos de um ano de importantes recordes na área da saúde, fruto do trabalho com o Instituto Butantan. A assinatura é essencial para garantir que as vacinas cheguem ao Ministério da Saúde e sejam distribuídas em todo o país", afirmou.

Com a chegada das primeiras doses, o Ministério da Saúde adotará, já no mês de janeiro, uma estratégia de vacinação para avaliar o impacto do imunizante na dinâmica populacional da dengue. A ação prevê a aceleração da vacinação em Botucatu (SP) e Maranguape (CE), além de Nova Lima (MG).

A estratégia de ampliação da vacinação deve começar pelos adultos a partir de 59 anos, com expansão gradual para faixas etárias mais jovens, até alcançar o público a partir de 15 anos. Estudos apontam que a vacina apresenta 74,7% de eficácia contra dengue sintomática em pessoas de 12 a 59 anos e 89% de proteção contra formas graves e com sinais de alarme.

Financiamento

O desenvolvimento da vacina recebeu investimento de R$ 130 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), além de aportes permanentes do Ministério da Saúde. Atualmente, a pasta destina mais de R$ 10 bilhões anuais ao fortalecimento de laboratórios públicos e à produção nacional de imunizantes estratégicos para o SUS. Com a vacina da dengue e a parceria com a China, esse montante deve chegar a R$ 15 bilhões.

No âmbito do Novo PAC Saúde, estão previstos mais de R$ 1,2 bilhão para a ampliação da capacidade produtiva do Instituto Butantan, incluindo a infraestrutura necessária para a fabricação do novo imunizante.

Atualmente, o SUS também oferece a vacina contra a dengue produzida por um laboratório japonês, para adolescentes de 10 a 14 anos e aplicada em duas doses. Desde a incorporação ao sistema público, em 2024, 7,4 milhões de doses já foram aplicadas. Entre 2024 e 2025, foram distribuídas 11,1 milhões de doses, com 7,8 milhões efetivamente administradas.