Morre o cantor Lindomar Castilho, aos 85 anos

O cantor Lindomar Castilho, um dos nomes da música brega brasileira, morreu aos 85 anos neste sábado (20/12). A informação foi confirmada pela filha do artista, Lili De Grammont, por meio das redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

O artista fez sucesso entre os anos 1970 e 1980, tornando-se um dos maiores vendedores de discos do país. Conhecido como o "Rei do Bolero", ele marcou gerações com sua voz dramática, dando vida a boleros e sambas-canção que embalaram corações e dominaram as rádios brasileiras, além dos programas de auditório.

Entre seus principais sucessos estão Vou Rifar Meu Coração e Você É Doida Demais, canção escolhida como tema de abertura da série Os Normais, exibida pela TV Globo entre 2001 e 2003.

Em 1981, Lindomar assassinou com cinco tiros a mulher, a cantora Eliane de Grammont, então com 26 anos, durante uma apresentação em uma casa de shows em São Paulo. Condenado a 12 anos de prisão, ele cumpriu parte da pena e deixou a cadeia nos anos 1990.

Após sair da prisão, o cantor tentou retomar a carreira artística. Em 2000, lançou um álbum ao vivo, mas, aos poucos, afastou-se dos palcos e da mídia. Nos últimos anos, passou a viver de forma reservada em um apartamento em Goiânia, com a saúde fragilizada pela progressão da doença de Parkinson.

Em publicação nas redes sociais, a filha dele, Lili De Grammont, afirmou que Lindomar "morreu em vida" ao assassinar a mãe. "Meu pai partiu! E como qualquer ser humano, ele é finito, ele é só mais um ser humano que se desviou com sua vaidade e narcisismo. E ao tirar a vida da minha mãe também morreu em vida. O homem que mata também morre. Morre o pai e nasce um assassino, morre uma família inteira."

"O que fica é: somos finitos, nem melhores e nem piores do que o outro, não somos donos de nada e nem de ninguém. Somos seres inacabados, que precisamos olhar pra dentro e buscar nosso melhor. Assim me despeço do meu pai, com a consciência de que a minha parte foi feita, com dor, sim, mas com todo o amor que aprendi a sentir e expressar nesta vida", escreveu.

O velório do cantor ocorre neste sábado (20), a partir das 13h, no Cemitério Santana, em Goiânia (GO).