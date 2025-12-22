Em 10 anos, Helena passa do 45º para o nome mais registrado no Brasil

Pelo segundo ano seguido, um nome feminino foi o mais registrado no Brasil. Helena lidera o ranking de 2025, com 28.271 registros em todo o país, mantendo a primeira posição conquistada em 2024. A repetição é rara: desde 2016, um nome feminino não ficava no topo por dois anos consecutivos.
O sucesso de Helena não é recente. Em 2015, o nome aparecia apenas na 45ª posição do ranking nacional. Ao longo dos anos, foi ganhando espaço até se tornar o nome feminino mais registrado a partir de 2020, sendo superado apenas em 2022 por Maria Alice. Tradicional, Helena já foi muito popular nos anos 1950 e hoje soma mais de 473 mil registros no Brasil.
Os dados fazem parte do Portal da Transparência do Registro Civil, mantido pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). A plataforma reúne informações de nascimentos, casamentos e óbitos registrados em cartórios de todo o país e permite consultas por nome, região, estado e município.
O ranking de 2025 mostra a preferência dos brasileiros por nomes curtos e fáceis de pronunciar. Nomes como Ravi, Theo, Gael, Noah e Maitê seguem em alta, combinando tradição, influência bíblica e referências da cultura atual.
Entre os meninos, Ravi foi o nome mais registrado em 2025, com 21.982 registros, seguido por Miguel (21.654). Heitor, Arthur e Theo aparecem na sequência, mantendo a força de nomes tradicionais entre as famílias brasileiras.
“As escolhas de nomes refletem tendências culturais, sociais e da mídia”, afirma Devanir Garcia, presidente da Arpen-Brasil. Segundo ele, os cartórios de Registro Civil preservam a história e a identidade do país desde o nascimento até o fim da vida.
Ranking nacional dos 10 nomes mais registrados em 2025
- Helena – 28.271
- Ravi – 21.982
- Miguel – 21.654
- Maitê – 20.677
- Cecilia – 20.378
- Heitor – 17.751
- Arthur – 17.514
- Maria Cecilia – 16.889
- Theo – 16.766
- Aurora – 16.506
Ranking dos 10 nomes masculinos mais registrados em 2025
- Ravi – 21.982
- Miguel – 21.654
- Heitor – 17.751
- Arthur – 17.514
- Theo – 16.766
- Gael – 16.201
- Bernardo – 15.395
- Davi – 14.425
- Noah – 14.182
- Samuel – 14.021
Ranking dos 10 nomes femininos mais registrados em 2025
- Helena – 28.271
- Maitê – 20.677
- Cecilia – 20.378
- Maria Cecilia – 16.889
- Aurora – 16.506
- Alice – 14.777
- Laura – 14.487
- Antonella – 10.436
- Isis – 10.378
- Heloisa – 9.703