Em 10 anos, Helena passa do 45º para o nome mais registrado no Brasil

Pelo segundo ano seguido, um nome feminino foi o mais registrado no Brasil. Helena lidera o ranking de 2025, com 28.271 registros em todo o país, mantendo a primeira posição conquistada em 2024. A repetição é rara: desde 2016, um nome feminino não ficava no topo por dois anos consecutivos.

O sucesso de Helena não é recente. Em 2015, o nome aparecia apenas na 45ª posição do ranking nacional. Ao longo dos anos, foi ganhando espaço até se tornar o nome feminino mais registrado a partir de 2020, sendo superado apenas em 2022 por Maria Alice. Tradicional, Helena já foi muito popular nos anos 1950 e hoje soma mais de 473 mil registros no Brasil.

Os dados fazem parte do Portal da Transparência do Registro Civil, mantido pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). A plataforma reúne informações de nascimentos, casamentos e óbitos registrados em cartórios de todo o país e permite consultas por nome, região, estado e município.

O ranking de 2025 mostra a preferência dos brasileiros por nomes curtos e fáceis de pronunciar. Nomes como Ravi, Theo, Gael, Noah e Maitê seguem em alta, combinando tradição, influência bíblica e referências da cultura atual.

Entre os meninos, Ravi foi o nome mais registrado em 2025, com 21.982 registros, seguido por Miguel (21.654). Heitor, Arthur e Theo aparecem na sequência, mantendo a força de nomes tradicionais entre as famílias brasileiras.

“As escolhas de nomes refletem tendências culturais, sociais e da mídia”, afirma Devanir Garcia, presidente da Arpen-Brasil. Segundo ele, os cartórios de Registro Civil preservam a história e a identidade do país desde o nascimento até o fim da vida.

Ranking nacional dos 10 nomes mais registrados em 2025

Helena – 28.271



Ravi – 21.982



Miguel – 21.654



Maitê – 20.677



Cecilia – 20.378



Heitor – 17.751



Arthur – 17.514



Maria Cecilia – 16.889



Theo – 16.766



Aurora – 16.506

Ranking dos 10 nomes masculinos mais registrados em 2025

Ravi – 21.982



Miguel – 21.654



Heitor – 17.751



Arthur – 17.514



Theo – 16.766



Gael – 16.201



Bernardo – 15.395



Davi – 14.425



Noah – 14.182



Samuel – 14.021

Ranking dos 10 nomes femininos mais registrados em 2025

Helena – 28.271

Maitê – 20.677

Cecilia – 20.378

Maria Cecilia – 16.889

Aurora – 16.506

Alice – 14.777

Laura – 14.487

Antonella – 10.436

Isis – 10.378

Heloisa – 9.703