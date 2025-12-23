Alerta de motorista de Uber ajuda prender suspeito de exploração infantil

O alerta foi feito pela plataforma Uber, que comunicou às autoridades brasileiras sobre uma viagem suspeita, relatada por um motorista, com duas menores de idade desacompanhadas no Rio, informou o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). - (crédito: Imagem Freepik)

Um homem norte-americano, de 29 anos, suspeito de envolvimento em crimes de exploração sexual e aliciamento de crianças e adolescentes, praticados no Estado do Rio de Janeiro, foi preso nesta segunda-feira, 22, no bairro da Liberdade, no centro da capital, durante a Operação Passaport No.

O alerta foi feito pela plataforma Uber, que comunicou às autoridades brasileiras sobre uma viagem suspeita, relatada por um motorista, com duas menores de idade desacompanhadas no Rio, informou o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O investigado é apontado como integrante do movimento denominado "Passport Bros", composto por homens de países desenvolvidos que utilizam o poder econômico para explorar vulnerabilidades sociais de crianças e adolescentes em países da América Latina e Sudeste Asiático. A polícia não divulgou o nome do homem.

Em postagens em redes sociais e transmissões ao vivo, datadas de dezembro de 2025, o suspeito autodeclarou-se "turista sexual", aponta a investigação.

"Há indícios de que ele arrecadava fundos, de aproximadamente US$ 2 mil, com patrocinadores no exterior para financiar suas viagens, oferecendo em troca transmissões de atos sexuais. Para evitar a fiscalização, ele interrompia as imagens de suas lives enquanto estava fora dos Estados Unidos da América (EUA), demonstrando plena consciência da ilicitude de seus atos", afirma o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que apoiou a ação conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro com suporte operacional da Polícia Civil de São Paulo.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, o suspeito tinha diversos celulares e equipamentos para produção de conteúdo digital.

"Os policiais civis encontraram, em um pendrive, vídeo produzido pelo próprio investigado, onde ele abusa de uma criança de aproximadamente 6 a 7 anos, com a presença e anuência de uma mulher que aparentemente é mãe da criança e oferece dinheiro para o ato sexual. Diante disso, o norte-americano foi preso em flagrante delito por posse de material de abuso e exploração sexual infantojuvenil", relata o MJSP.

Todo o material passará por perícia técnica para identificar outras possíveis vítimas e verificar a extensão da rede de exploração sexual, informa o ministério.

Um mandado de prisão temporária já havia sido expedido no Rio de Janeiro contra o suspeito por estupro de vulnerável, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. "O homem foi levado à 4ª Delegacia de Polícia da Divisão de Proteção à Pessoa do DHPP, onde permaneceu à disposição do Poder Judiciário".

A operação foi denominada Passport No em referência ao fenômeno digital conhecido como "Passport Bros", expressão associada à ideia de que a mobilidade internacional, o poder econômico ou a visibilidade nas redes sociais poderiam funcionar como uma espécie de salvo-conduto para a prática de condutas social ou juridicamente reprováveis.

Atitude suspeita no Uber

Um alerta encaminhado pela plataforma Uber comunicou às autoridades brasileiras sobre uma situação ocorrida em 8 de dezembro de 2025: um motorista parceiro relatou ao suporte a realização de uma viagem suspeita envolvendo o transporte de duas menores de idade desacompanhadas no Rio de Janeiro, informou o MJSP.

As adolescentes foram embarcadas no bairro do Jacaré, na zona norte do Rio, com destino a Santa Teresa, na zona sul, de acordo com o relato do motorista. Durante o trajeto, as menores afirmaram que encontrariam um homem estrangeiro que não falava português. O solicitante da corrida, utilizando o pseudônimo "Terry William", coordenou todo o deslocamento via chat do aplicativo e WhatsApp, demonstrando contato prévio com as vítimas ao fornecer códigos de validação (PIN) diretamente a elas.

A investigação revelou que o cidadão norte-americano utilizava uma rede complexa de múltiplos pseudônimos e contas falsas para dificultar o rastreamento policial. Entre os nomes utilizados estão: "Terry William", "Terry Wilson", "Steve Jennum" e "John Smith". Além deste caso, foram identificadas outras interações semelhantes com diferentes motoristas, onde o suspeito solicitava o transporte de crianças e mulheres para seus endereços de estadia.

A prisão do suspeito aconteceu após investigação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, com o apoio de campo da Polícia Civil de São Paulo e do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) da Secretaria Nacional de Segurança Pública do MJSP.

"O MJSP reforça a importância da denúncia e do papel fundamental de cidadãos e empresas que colaboram com o fornecimento de dados cruciais para a interrupção de crimes contra crianças e adolescentes", reforça a autoridade, em nota.