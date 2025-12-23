FAB se manifesta sobre "anomalia" durante lançamento de foguete

A Força Aérea Brasileira (FAB) se manifestou após anomalia durante lançamento de foguete no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), Maranhão. O veículo sul-coreano Hanbit-Nano, objeto da primeira missão comercial liderada pelo Brasil, foi lançado às 22h13 desta segunda-feira (22/12), mas sofreu uma explosão após decolar.
Em nota, a FAB informou que o foguete “iniciou sua trajetória vertical conforme previsto”, mas apresentou uma “anomalia que o fez colidir com o solo”. Equipes da repartição e do Corpo de Bombeiros estão no local.
“Todas as ações sob responsabilidade da FAB para coordenação da operação, que envolvem segurança, rastreio e coleta de dados foram cumpridas exatamente conforme planejado, garantindo um lançamento controlado e dentro dos parâmetros internacionais do setor espacial”, diz o comunicado.
A anomalia ocorreu cerca de dois minutos após o lançamento, momento em que a transmissão é cortada e substituída por imagens do painel de controle.
Histórico de lançamento
Foram três tentativas de lançamento adiadas até o foguete decolar nesta segunda-feira (22). A última foi na sexta-feira (19/12), quando o Hanbit-Nano deveria ter decolado por volta de 21h30. Outras projeções haviam sido canceladas devido a falhas no sistema de refrigeração, que teve componentes substituídos.
