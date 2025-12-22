Foguete da 1ª missão liderada pelo Brasil explode após lançamento

Lançamento do Hanbit-Nano foi a primeira missão comercial brasileira a partir do próprio território nacional - (crédito: Divulgação/Innospace)

O foguete da primeira missão espacial liderada pelo Brasil foi lançado os céus na noite nesta segunda-feira (22/12). A projeção do sul-coreano Hanbit-Nano ocorreu às 22h13 na base de Alcântara, no Maranhão. É a primeira missão comercial brasileira a partir do próprio território nacional. Após o lançamento, contudo, o objeto explodiu na atmosfera. Ainda não foi esclarecido o que ocorreu com o foguete — criado em parceria com uma empresa privada asiática e a Força Aérea Brasileira (FAB).

O Correio tenta contato com a FAB para uma manifestação sobre o caso. Caso ocorra a resposta, o texto será atualizado.

Histórico de lançamento

Foram três tentativas de lançamento adiadas até o foguete decolar nesta segunda-feira (22). A última foi na sexta-feira (19/12), quando o Hanbit-Nano deveria ter decolado por volta de 21h30. Outras projeções haviam sido canceladas devido a falhas no sistema de refrigeração, que teve componentes substituídos.

Batizada de Spaceward, a missão é considerada um marco para o setor aeroespacial brasileiro. Além de envolver uma parceria internacional, o lançamento reforça a importância estratégica do Centro de Lançamento de Alcântara, cuja proximidade com a Linha do Equador permite maior eficiência operacional e redução de custos.

Assista ao lançamento: