Quais os diferentes nomes da tangerina?

A tangerina pode ser chamada por diversos nomes dependendo da região no Brasil - (crédito: Reprodução)

O Brasil é o quinto maior país do mundo em questões de área territorial, contando com mais de oito milhões de quilômetros quadrados. Somando essa grande extensão com as diferentes tradições e povos brasileiros, o Brasil é um dos países mais diversos do mundo, por isso não é incomum encontrar coisas, alimentos e até mesmo animais com nomes diferentes entre as cinco regiões do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Chás ideais para combater os excessos após a ceia de Natal

Um dos maiores exemplos disso é a tangerina, que dependendo do estado ou região, pode ser chamada de formas diferentes. No Brasil, o estado com a maior produção da fruta é São Paulo, sendo responsável por cerca de 30% de toda a safra nacional. Confira os diversos nomes da fruta:

Tangerina

É o nome mais genérico e compreendido em todo o Brasil. Derivado do termo europeu usado para frutas do grupo Citrus, o nome costuma ser usado em contextos formais, comerciais e científicos, especialmente no Sudeste do país.

Mexerica

Muito comum em São Paulo, Minas Gerais e parte do Centro-Oeste, o nome mexerica teria surgido no período colonial, quando frutas “exóticas” eram trazidas por comerciantes portugueses.

Bergamota

O nome Bergamota é predominante nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e a origem está ligada à influência europeia, especialmente italiana e alemã. O termo vem de bergamotta, palavra usada na Europa para designar certos tipos de cítricos aromáticos.

Ponkan

Usado sobretudo no Sudeste e no Sul, o nome ponkan faz referência a uma variedade específica de tangerina, de origem asiática. O termo vem do japonês e foi incorporado ao vocabulário agrícola com a imigração e a difusão do cultivo comercial.

Murcote

Muito comum em áreas produtoras, como no interior de São Paulo, o nome Murcote também é o nome de uma variedade híbrida, resultado do cruzamento entre tangerina e laranja. O uso deste termo está ligado ao ambiente rural e à classificação agrícola.

Laranja-mimosa

Menos comum pelo Brasil, o nome laranja-mimosa é mais utilizado em algumas regiões do Nordeste. Apesar do nome, trata-se de um tipo de tangerina. A associação com a laranja vem do sabor mais suave e do maior tamanho do fruto.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca