Lacrifagia: flagra raro mostra mariposas "bebendo" em olhos de alce

Mariposas se alimentam dos excrementos oculares de um alce em episódio raro - (crédito: Vermont Department of Fish and Wildlife)

Um conjunto de mariposas foi flagrado enquanto se alimentavam das lágrimas de um alce. Conhecido como lacrifagia, o ato foi apenas o segundo visto e registrado no hemisfério Norte. O flagra ocorreu na Floresta Nacional de Green Montain, em Vermont, nos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Por que amamos cachorros, segundo a ciência



Segundo informações do portal IFL Science, ocorrências do tipo haviam sido registradas apenas em áreas tropicais, como a Floresta Amazônica, por exemplo. É comum ver borboletas e mariposas, animais pertencentes à ordem Lepidoptera, bebendo das lágrimas de tartarugas e crocodilos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No hemisfério norte, apenas um episódio, em que uma mariposa bebeu das secreções oculares de um cavalo, havia sido visto. Mas não na mesma escala. Uma câmera de trilha capturou 80 imagens de um alce macho adulto (Alces americanus americanus) com diversas mariposas no rosto. Todas se hidratavam das secreções oculares do mamífero de grande porte. As imagens foram registradas entre à 1h44 e 1h48 da manhã, no dia 19 de junho de 2024.

Veja um vídeo da cena em que mariposas se alimentam das lágrimas de um alce:

De acordo com o portal, as 80 imagens são as únicas que mostram o comportamento de um total de 247 mil já feitas nas regiões próximas à floresta, que envolvem os estados do Maine, Massachusetts, New Hampshire e Vermont.

Grande parte das espécies de borboletas e mariposas costumam pegar nutrientes por meio do néctar presente em flores. Alguns ainda incrementam a dieta através de nutrientes e minerais vindos do solo, animais mortos e até mesmo suor humano. A ação é conhecida como "puddling", em inglês.







