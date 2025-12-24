Tornado atinge Farroupilha e chuvas provocam estragos no RS

A tarde de terça-feira (23/12) em Farroupilha, na Serra Gaúcha, ficou marcada por um tornado confirmado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O fenômeno ocorreu durante chuvas intensas e ventos fortes, que deixaram rastros de destruição em diversas partes do município. Na localidade de Vila Rica, cerca de 15 casas tiveram os telhados arrancados, e uma escola de ensino fundamental também sofreu danos em sua cobertura, embora estivesse desocupada no momento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Fabio de Arruda Mezadri, coordenador da Defesa Civil de Farroupilha, afirmou ao portal g1 que até o momento não há registros de feridos. “Nós tivemos queda de postes, vários destelhamentos, pessoas em princípio desabrigadas. Nós ainda estamos fazendo os atendimentos e verificando se elas têm local para ficar ou se elas vão necessitar de apoio do município”, explicou.

Imagens aéreas indicaram que a tempestade avançou rapidamente sobre a região, com ventos que podem ter ultrapassado 100 km/h, criando um tornado de curta duração. Árvores de grande porte caíram em diferentes pontos, incluindo a Rua Pedro Antonello, no acesso ao bairro Primeiro de Maio, e uma estrada na comunidade de São Luiz. No bairro Imigrante, equipes de emergência atenderam destelhamentos em uma residência e em um prédio residencial na Rua Luis Sebben.

O alerta da Defesa Civil se estende a praticamente todo o estado, já que instabilidades com chuva moderada a pontualmente forte continuam ao longo da véspera de Natal. Desde segunda-feira (22/12), outros 17 municípios do Rio Grande do Sul registraram prejuízos causados pelas chuvas e ventos. Em Cândido Godoy, pontilhões e pontes ficaram parcialmente submersos, com interdição de estradas vicinais e divisas municipais. Campos Borges relatou acúmulo de água em vias, obstrução de estradas e casas afetadas. Em Erval Seco, ruas e pontilhões ficaram alagados em um intervalo de cerca de 30 minutos, interrompendo parcialmente a circulação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Mais 17 municípios prejudicados

Em Frederico Westphalen, o sistema de escoamento de água colapsou, alagando residências e estabelecimentos comerciais, incluindo 18 casas e sete comércios. O Corpo de Bombeiros precisou romper um muro residencial para liberar a água represada, mas não houve feridos. A cidade realizou vistorias, limpeza de bueiros e prestou apoio às famílias atingidas. Gaurama registrou destelhamento de casas e lojas, além da queda de árvores, enquanto Lajeado do Bugre enfrentou alagamentos rápidos em ruas e pontilhões.

Porto Lucena teve estradas danificadas, transbordamento de riachos e danos em lavouras, com vias interditadas e risco de açudes transbordarem. Em Porto Vera Cruz, pontilhões ficaram submersos temporariamente, interrompendo o tráfego. Roque Gonzales enfrentou alagamentos em vias rurais, quedas de barreiras e danos a lavouras, dificultando o tráfego. Rondinha registrou inundação tanto em áreas urbanas quanto rurais, e Sananduva sofreu alagamento em lojas do centro e danos parciais a telhados residenciais, com medidas emergenciais de retirada de árvores e colocação de lonas.

Santa Rosa precisou remover preventivamente três famílias para abrigo temporário, prestando apoio com acompanhamento técnico regional, totalizando 14 desabrigados e uma família desalojada, com retorno seguro após o rio voltar à calha. Em Santo Cristo, cinco residências registraram entrada de água, seguida de inundação em algumas casas, queda de muros e prejuízos em estradas e pontes rurais. Seberi precisou realizar salvamento de três pescadores ilhados devido ao transbordo de rio. Senador Salgado Filho teve alagamentos pontuais em vias rurais, com um veículo saindo da pista e caindo em um rio, sem feridos.

Soledade enfrentou a invasão de lama em 20 residências, agravada por loteamento irregular, e Tuparendi registrou acúmulo de água em ruas, calçadas e cinco casas, devido à capacidade de drenagem urbana excedida.