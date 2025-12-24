Pilotos, comissários e aeronautas anunciam estado de greve

Pilotos, comissários de bordo e aeronautas podem entrar em greve a partir da próxima semana. Em comunicado, o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), que representa a classe, anunciou que entrou em estado de greve, o que indica uma preparação para votar a paralisação das atividades.
Na publicação, o SNA informou que a votação vai acontecer de 9h de sábado (27e/12) até 16h de domingo (28/12).
A decisão ocorre após o sindicato rejeitar proposta da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da aviação regular, feita em mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Por Gabriella Braz
postado em 24/12/2025 00:25