Pilotos, comissários e aeronautas anunciam estado de greve

Sindicato Nacional dos Aeronautas anunciou estado de greve após rejeitar proposta de Convenção Coletiva de Trabalho

Na publicação, o SNA informou que a votação vai acontecer de 9h de sábado (27/12) até 16h de domingo(28/12) - (crédito: Jared Michael/Unsplash)
Pilotos, comissários de bordo e aeronautas podem entrar em greve a partir da próxima semana. Em comunicado, o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), que representa a classe, anunciou que entrou em estado de greve, o que indica uma preparação para votar a paralisação das atividades. 

Na publicação, o SNA informou que a votação vai acontecer de 9h de sábado (27e/12) até 16h de domingo (28/12). 

A decisão ocorre após o sindicato rejeitar proposta da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da aviação regular, feita em mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

Gabriella Braz

Por Gabriella Braz
postado em 24/12/2025 00:25
