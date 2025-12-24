InícioBrasil
Mulher leva soco na cara e desmaia ao reagir a assalto; veja

Imagens mostram criminoso agredindo vítima que tentava recuperar celular roubado. Bandido conseguiu fugir. Veja vídeo

Vídeo: ladrão acerta soco na cara e desmaia vítima, em Uberlândia - (crédito: Redes sociais/reprodução)
Vídeo: ladrão acerta soco na cara e desmaia vítima, em Uberlândia - (crédito: Redes sociais/reprodução)

Uma jovem de 23 anos foi roubada e desmaiou com um soco no rosto na tarde de segunda-feira (22/12), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que o ladrão agride a vítima.

As imagens captadas na esquina da Avenida Belo Horizonte com a Rua Carmo Gifoni, no Bairro Martins, mostram que a mulher tentou reagir ao assalto.

Ela se aproxima do ladrão e chega a segurá-lo, momento em que ele se volta contra a mulher e acerta o golpe na cabeça dela, que cai desacordada. Ele foge. O aparelho celular da vítima foi levado.

Ela recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi levada para a Unidade de Atendimento Integrado do Bairro Tibery.

Em rede social, a vítima relatou estar melhor e em casa, ainda que controlando as dores no rosto com medicação. Disse ter dormido mal, mas está em recuperação.

Segundo ela, a reação aconteceu pelo roubo e por ter sido ameaçada. O golpe aconteceu quando ela puxou a mochila do ladrão.

Os óculos dela foram quebrados e ela foi ferida no rosto, além de ter ficado com marcas no pescoço e no maxilar e escoriações no cotovelo direito.

Vinicius Lemos - Especial para o EM - Estado de Minas

postado em 24/12/2025 07:07 / atualizado em 24/12/2025 07:08
