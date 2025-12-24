Bombeiros procuram por mergulhador desaparecido em hidrelétrica

Militares devem usar um sonar para mapear o local e facilitar a busca - (crédito: CBMMG/Divulgação)

Equipes do Corpo de Bombeiros procuram um mergulhador que desapareceu enquanto trabalhava na Usina PCH Furquim Hidrelétrica, em Mariana, Região Central de Minas, na tarde de terça-feira (23/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com a corporação, um dos mergulhadores desapareceu enquanto fazia reparos nas comportas da hidrelétrica. Militares que estão no local informaram que existe a possibilidade de o homem ter ficado soterrado próximo à comporta da usina.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O trabalho de buscas é feito por militares do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (Bemad) e do Posto Avançado de Mariana.

Ainda de acordo com a corporação, a equipe, composta por nove militares, deve usar um sonar para mapear o local e facilitar a busca.

Sem comunicação

O Corpo de Bombeiros recebeu informações da empresa de mergulho terceirizada, que era feito um trabalho de dragagem para desobstruir a comporta de fundo da represa. O mergulhador teria informado ao supervisor que a queda de material estava dentro da normalidade.

Depois de alguns minutos, o supervisor ouviu um estrondo seguido de bolhas na superfície da água, próximo à comporta e perdeu a comunicação com o mergulhador. Foi feito um procedimento de emergência, seguindo o protocolo da empresa, em que o mergulhador foi puxado. Porém, somente o equipamento saiu na superfície.

Os bombeiros avaliaram a impossibilidade de fazer mergulho para buscas por causa do horário e da visibilidade da água. As buscas começaram na manhã desta quarta-feira (24/12).