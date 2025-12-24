InícioBrasil
MINAS GERAIS

Bombeiros procuram por mergulhador desaparecido em hidrelétrica

De acordo com corporação, homem fazia reparos nas comportas de usina hidrelétrica, em Mariana

Militares devem usar um sonar para mapear o local e facilitar a busca - (crédito: CBMMG/Divulgação)
Militares devem usar um sonar para mapear o local e facilitar a busca - (crédito: CBMMG/Divulgação)

Equipes do Corpo de Bombeiros procuram um mergulhador que desapareceu enquanto trabalhava na Usina PCH Furquim Hidrelétrica, em Mariana, Região Central de Minas, na tarde de terça-feira (23/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Saiba Mais

De acordo com a corporação, um dos mergulhadores desapareceu enquanto fazia reparos nas comportas da hidrelétrica. Militares que estão no local informaram que existe a possibilidade de o homem ter ficado soterrado próximo à comporta da usina.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O trabalho de buscas é feito por militares do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (Bemad) e do Posto Avançado de Mariana. 

Ainda de acordo com a corporação, a equipe, composta por nove militares, deve usar um sonar para mapear o local e facilitar a busca. 

Sem comunicação

O Corpo de Bombeiros recebeu informações da empresa de mergulho terceirizada, que era feito um trabalho de dragagem para desobstruir a comporta de fundo da represa. O mergulhador teria informado ao supervisor que a queda de material estava dentro da normalidade.

Depois de alguns minutos, o supervisor ouviu um estrondo seguido de bolhas na superfície da água, próximo à comporta e perdeu a comunicação com o mergulhador. Foi feito um procedimento de emergência, seguindo o protocolo da empresa, em que o mergulhador foi puxado. Porém, somente o equipamento saiu na superfície.

Os bombeiros avaliaram a impossibilidade de fazer mergulho para buscas por causa do horário e da visibilidade da água. As buscas começaram na manhã desta quarta-feira (24/12).

  • Google Discover Icon
MC
MC

Mariana Costa - Estado de Minas

Por Mariana Costa - Estado de Minas
postado em 24/12/2025 13:39
SIGA
x