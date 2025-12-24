Ônibus tomba em SP e deixa dois mortos e ao menos 29 feridos

As vítimas são uma criança e um adulto. Entre os feridos, 23 pessoas sofreram ferimentos leves e outras seis ficaram gravemente feridas - (crédito: Reprodução/EPTV)

Um acidente envolvendo um ônibus de turismo deixou duas pessoas mortas e ao menos 29 feridas na manhã desta quarta-feira (24) na Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), em Jaboticabal, no interior de São Paulo. A ocorrência foi registrada na altura do km 340,8, no sentido norte da via.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o acidente ocorreu por volta das 6h. As vítimas são uma criança e um adulto. Entre os feridos, 23 pessoas sofreram ferimentos leves e outras seis ficaram gravemente feridas.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. As vítimas foram socorridas e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaboticabal.

O ônibus transportava 42 passageiros e dois motoristas e seguia da capital paulista com destino ao município de Olímpia, conhecido por seus parques aquáticos. Por motivos que ainda serão apurados, o veículo tombou sobre a pista.

Para o atendimento às vítimas e a retirada do ônibus, a alça de acesso da pista norte da rodovia precisou ser interditada. Até a última atualização, a ocorrência seguia em andamento e as causas do acidente ainda estavam sendo investigadas.