Homem é morto no dia do aniversário em confronto com a polícia

Homem de 36 anos teria apontado arma para militares e foi baleado em beco de Belo Horizonte. Ocorrência resultou na apreensão de vários entorpecentes

Beco Dez onde o homem de 36 anos morreu após confronto com policiais. Ele tinha consigo uma arma e várias drogas - (crédito: Reprodução Google StreetView)
Beco Dez onde o homem de 36 anos morreu após confronto com policiais. Ele tinha consigo uma arma e várias drogas - (crédito: Reprodução Google StreetView)

Era o dia do aniversário de um homem de 36 anos. Mas, em vez de comemorar, seus entes terão de velar o seu corpo. Ele foi atingido e morto por diversos tiros, suspeito de ter apontado uma arma para policias na madrugada desta sexta-feira (25/12). Foram encontradas arma e várias drogas com ele.

Uma intervenção da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ocorrida no Bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O confronto se deu nos primeiros minutos do dia em que o envolvido completava 36 anos de idade.

A ocorrência foi registrada por volta de 0h11 na Rua Tiziu. A vítima foi identificada como Raul Ramos Dorneles de Azevedo.

A movimentação das forças de segurança teve início após o recebimento de denúncias anônimas detalhando a presença de um homem armado que estaria praticando tráfico de drogas em uma localidade conhecida como “Beco Dez”.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito vestia blusa vermelha e boné preto no momento da abordagem. Para realizar a incursão, as equipes estabeleceram um perímetro tático, acessando a região simultaneamente pelas ruas Tiziu e Asa Branca. Ao perceber a aproximação das guarnições, o suspeito iniciou uma fuga a pé.

Durante o acompanhamento visual, os militares relataram que o homem apontou um revólver contra a equipe. Diante do risco iminente, um dos agentes alegou ter efetuado disparos para interromper a ameaça.

Mesmo atingido, o homem de 36 anos largou o armamento e ainda tentou se distanciar, mas foi interceptado logo à frente pelos policiais.

Embora uma das versões indique o óbito no próprio local, registros apontam que o ferido foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, onde não resistiu aos ferimentos.

O que foi encontrado com o suspeito?

Com ele, foram apreendidas quantidades de cocaína, pedras de crack e porções de maconha, além da arma de fogo citada na ocorrência.

Raul já possuía antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes, com registros efetuados em maio e julho deste ano, além de uma passagem por clonagem de veículo.


Morto no aniversário

  • Denúncia anônima: relato de homem armado comercializando entorpecentes no Beco Dez
  • Cerco tático: policiais acessam a área pelas ruas Tiziu e Asa Branca para abordagem
  • Tentativa de fuga: suspeito tenta escapar a pé ao notar a presença das guarnições
  • Confronto armado: homem aponta revólver contra militares e é atingido por disparos
  • Socorro e óbito: ferido é encaminhado à UPA Norte, mas não resiste aos ferimentos
  • Apreensão de materiais: polícia recolhe arma de fogo, cocaína, crack e maconha no local

MP
MP

Mateus Parreiras - Estado de Minas

postado em 26/12/2025 11:56
