Velório de mulher atropelada e arrastada em SP será nesta sexta

O velório e o sepultamento de Tainara Souza Santos, de 31 anos, serão realizados na manhã desta sexta-feira (26/12), no Cemitério São Pedro, na Vila Alpina, zona leste de São Paulo. A informação foi divulgada pela mãe da mulher por meio das redes sociais.
Tainara morreu após permanecer internada por 25 dias em decorrência de um atropelamento ocorrido na Marginal Tietê. Após o atropelamento, Tainara foi submetida a pelo menos cinco cirurgias. As primeiras intervenções ocorreram ainda no dia 29 de novembro, quando foi necessária a amputação das duas pernas. Apesar dos esforços da equipe médica, ela não resistiu às complicações.
Mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 7, Tainara trabalhava como vendedora autônoma em uma plataforma de comércio eletrônico. De acordo com pessoas próximas, ela se dedicava intensamente ao trabalho para garantir o sustento da família.
Relembre o caso
O crime ocorreu após uma discussão em um bar na zona norte da capital paulista. Conforme relatos de testemunhas, o ex-companheiro da vítima não aceitava o fim do relacionamento e teria utilizado o carro para atingir Tainara.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê, uma das principais vias da cidade. Ela foi socorrida em estado grave e permaneceu internada desde então.
Douglas Alves da Silva, de 26 anos, apontado pela Polícia Civil como autor do crime, foi preso em flagrante poucas horas após o ocorrido, no dia 30 de novembro. Ele se tornou réu por tentativa de homicídio e feminicídio. Segundo as investigações, ao ver Tainara acompanhada de outro homem no bar, Douglas teria avançado com o veículo contra ela. A defesa afirma que o réu é confesso, mas nega envolvimento com a vítima.
*Com informações da Agência Estado.