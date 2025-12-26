Velório de mulher atropelada e arrastada em SP será nesta sexta

Mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 7, Tainara trabalhava como vendedora autônoma em uma plataforma de comércio eletrônico - (crédito: Reprodução/Instagram/@luh0476)

O velório e o sepultamento de Tainara Souza Santos, de 31 anos, serão realizados na manhã desta sexta-feira (26/12), no Cemitério São Pedro, na Vila Alpina, zona leste de São Paulo. A informação foi divulgada pela mãe da mulher por meio das redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Tainara morreu após permanecer internada por 25 dias em decorrência de um atropelamento ocorrido na Marginal Tietê. Após o atropelamento, Tainara foi submetida a pelo menos cinco cirurgias. As primeiras intervenções ocorreram ainda no dia 29 de novembro, quando foi necessária a amputação das duas pernas. Apesar dos esforços da equipe médica, ela não resistiu às complicações.

Leia também: Lula pede expulsão de auditor da CGU que agrediu mulher e criança no DF

Mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 7, Tainara trabalhava como vendedora autônoma em uma plataforma de comércio eletrônico. De acordo com pessoas próximas, ela se dedicava intensamente ao trabalho para garantir o sustento da família.

Mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 7, Tainara trabalhava como vendedora autônoma em uma plataforma de comércio eletrônico (foto: Reprodução/Instagram/@luh0476)

Relembre o caso

O crime ocorreu após uma discussão em um bar na zona norte da capital paulista. Conforme relatos de testemunhas, o ex-companheiro da vítima não aceitava o fim do relacionamento e teria utilizado o carro para atingir Tainara.

Leia também: Advogado agride médico na frente de crianças em Goiânia

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê, uma das principais vias da cidade. Ela foi socorrida em estado grave e permaneceu internada desde então.

Douglas Alves da Silva, de 26 anos, apontado pela Polícia Civil como autor do crime, foi preso em flagrante poucas horas após o ocorrido, no dia 30 de novembro. Ele se tornou réu por tentativa de homicídio e feminicídio. Segundo as investigações, ao ver Tainara acompanhada de outro homem no bar, Douglas teria avançado com o veículo contra ela. A defesa afirma que o réu é confesso, mas nega envolvimento com a vítima.

Leia também: Especialistas alertam sobre cenário de violência contra mulher no país

*Com informações da Agência Estado.

Saiba Mais Brasil Quina, Lotofácil, +Milionária: resultados das loterias de quarta

Quina, Lotofácil, +Milionária: resultados das loterias de quarta Brasil Jovem tenta recuperar bola do teto de ginásio, mas fica preso

Jovem tenta recuperar bola do teto de ginásio, mas fica preso Brasil SP tem recorde de calor; Inmet alerta para altas temperaturas no país