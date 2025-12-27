InícioBrasil
Acidente deixa 11 mortos entre BA e ES, incluindo grávida e crianças

Grave acidente ocorreu na manhã deste sábado (27/12) perto da cidade de Mucuri, na divisa entre Bahia e Espírito Santo

As informações da morte foram confirmadas ao Correio pelo concessionaria que administra a via, a Eco Rodovias - (crédito: Reprodução/X/@ojeanmendesc)

Um grave acidente de carro matou 11 pessoas na manhã deste sábado (27/12). A tragédia ocorreu na BR-101 perto da cidade de Mucuri, divisa entre Bahia e Espirito Santo. As informações da morte foram confirmadas ao Correio pelo concessionaria que administra a via, a Ecovias Capixada.

Segundo a empresa, a batida frontal envolveu dois veículos de passeio às 8h52 deste sábado no km 953,6. O acidente matou 10 pessoas na hora. Uma outra foi levada ao hospital, mas morreu em seguida. Toda a rodovia precisou ser fechada para o resgate e só foi liberada às 13h.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram os veículos em chamas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao portal Uol, tinha oito passageiros dentro de um Fiat Doblò e três em uma Chevrolet S10. No primeiro veículo eram transportadas uma mulher grávida e duas crianças — de 2 e 4 anos.

A reportagem entrou em contato com a PRF nacional e estadual para buscar mais detalhes e aguarda resposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

Por Ronayre Nunes
postado em 27/12/2025 17:58 / atualizado em 27/12/2025 18:19
