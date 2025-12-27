Carro invade cafeteria na 209 Norte e deixa uma pessoa ferida

Um carro elétrico da marca Ora, de cor preta, invadiu uma cafeteria na comercial da 209 Norte - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A.Press)

Um carro elétrico da marca Ora, de cor preta, invadiu uma cafeteria na comercial da 209 Norte, na Asa Norte, neste sábado (27/12), e deixou pelo menos uma pessoa ferida e provocou momentos de pânico entre clientes que estavam no local.

O acidente ocorreu às 10h12, no Fran's Café, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que enviaram dois veículos ao local após a informação de um acidente de trânsito. Ao chegarem, os bombeiros encontraram o carro que havia avançado sobre a área externa de uma loja comercial. A área foi isolada para garantir a segurança, e as equipes realizaram a avaliação das pessoas envolvidas.

A Polícia Militar informou que a condutora do veículo é uma senhora de 80 anos. Segundo a corporação, o carro invadiu a calçada e atingiu uma mulher que estava sentada em uma mesa com outras duas pessoas. A vítima ferida seguiu para o hospital por meios próprios.

A filha da motorista se apresentou no local e não quis se identificar. Ela afirmou que o acidente ocorreu em questão de segundos, no momento em que a mãe tentava estacionar o veículo. Ela informou que a mãe havia acabado de renovar a habilitação e sempre teve autonomia em dirigir. A familiar disse ainda que a idosa teve apenas uma leve escoriação no braço, causada por uma pulseira e acabou liberada, seguindo para casa, onde passa bem.

No entanto, quem estava na cafeteria apresenta outra versão. Raquel Vieira Parrini, que passa férias na capital contou que estava sentada à mesa com a tia quando percebeu o carro subindo a calçada. Segundo ela, as pessoas começaram a gritar, mas o veículo não parou.

Raquel relatou que acabou sendo prensada entre o carro e a janela da cafeteria. A tia dela precisou ser levada ao hospital. O estado de saúde ainda não foi detalhado. “No momento do impacto, não senti dores, mas agora que a adrenalina está baixando, sinto dores na perna e no joelho. Vou ir ao hospital”, disse.

O padrasto de Raquel, o advogado Edson Muniz, destacou que o acidente poderia ter tido consequências ainda mais graves. Segundo ele, poucos minutos depois, um bebê de seis meses chegaria ao local com outros familiares. “Nós vamos reunir todos os elementos pra prestar queixa. Ela tentou minimizar a situação, o máximo possível”, disse.

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser investigadas pelas autoridades policiais.



