Morre piloto de ultraleve que caiu no mar de Copacabana

Ultraleve cai no mar de Copacabana e afunda; buscas em andamento - (crédito: Reprodução / X / @Val_Ce1)

O Corpo de Bombeiros encontrou, por volta das 15h15, o corpo do piloto que dirigia o ultraleve que caiu no mar de Copacabana, no início da tarde deste sábado (27/12). O veículo, utilizado para um serviço de publicidade, caiu nas proximidades do posto 3, por volta das 12h34.

Nas redes sociais, o subprefeito da Zona Sul, Bernardo Rubião, informou que tanto os destroços quanto a vítima, "que infelizmente não resistiu ao acidente", foram encontrados. Disse também que este foi o primeiro voo do piloto naquele tipo específico de aeronave, um ultraleve. Ele, além disso, estava sozinho no avião.

Veja o que disse o subprefeito da Zona Sul, Bernardo Rubião, nas redes sociais:

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o acionamento ocorreu às 12h34 deste sábado. Segundo com a corporação, buscas foram feitas no local "com todos os recursos disponíveis". As buscas seguem em andamento. O piloto morreu na hora. Bombeiros resgataram o corpo na tarde deste sábado.