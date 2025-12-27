InícioBrasil
Saúde do ex-presidente

Bolsonaro passa por novo procedimento após crise de soluços

Ex-presidente permanece internado no DF Star, em Brasília, sob cuidados pós-operatórios e com nova intervenção prevista para as próximas 48 horas

Segundo os médicos, Bolsonaro foi submetido a um procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico direito, realizado sob sedação e "sem intercorrências" - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, em recuperação da cirurgia de hérnia inguinal bilateral realizada por via convencional. De acordo com boletim divulgado neste sábado (27/12), a equipe médica informou que o paciente apresentou, na tarde desta sexta-feira (26/12), uma crise de soluços que exigiu atenção clínica e intervenção adicional.

Segundo os médicos, Bolsonaro foi submetido a um procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico direito, realizado sob sedação e “sem intercorrências”. A avaliação inicial é de boa resposta, mas o quadro ainda requer acompanhamento próximo.

A equipe informou que está programado, para as próximas 48 horas, o bloqueio do nervo frênico esquerdo, medida considerada complementar ao procedimento já realizado. Enquanto permanece internado, o ex-presidente seguirá em fisioterapia para reabilitação, monitoramento clínico contínuo e protocolos de profilaxia de trombose venosa.

O boletim médico ainda destaca que Bolsonaro permanece em cuidados pós-operatórios, com evolução considerada estável até o momento. A equipe reforça que novas atualizações serão divulgadas conforme a evolução clínica.

Por Wal Lima
postado em 27/12/2025 19:45
