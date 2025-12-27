Filhos de Bolsonaro relatam tensão e restrições durante nova cirurgia

Segundo Jair Renan, o pai foi levado às pressas para o centro cirúrgico - (crédito: AFP)

Mensagens publicadas nas redes sociais por Jair Renan Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, neste sábado (27/12), revelaram momentos de tensão e angústia vividos pela família do ex-presidente Jair Bolsonaro durante um novo procedimento cirúrgico ao qual ele foi submetido. Segundo eles, o pai foi levado às pressas para o centro cirúrgico.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em postagem feita pouco antes da cirurgia, Jair Renan afirmou que chegou ao hospital com a intenção de visitar o pai, mas se deparou com a equipe médica conduzindo-o com urgência para o centro cirúrgico. Segundo ele, não foi autorizado a acompanhar o ex-presidente no momento que antecedeu o procedimento.

Leia também: Michelle pede orações para Bolsonaro antes de novo procedimento médico

“Estou com o coração na mão”, escreveu Jair Renan, que criticou a decisão de impedir sua presença ao lado do pai em um momento considerado crítico. O filho mais novo do ex-presidente também relatou que, no lugar da presença da família, dois policiais armados acompanhavam Bolsonaro no deslocamento até a cirurgia, o que classificou como um ato de “crueldade”.

A situação também foi comentada por Carlos Bolsonaro, que repostou a mensagem do irmão e acrescentou que o pai retornaria à mesa de cirurgia. Segundo ele, apenas um dos filhos poderia permanecer no hospital aguardando informações, em razão de restrições impostas no local. Carlos questionou a necessidade dessas medidas, demonstrando indignação com o que chamou de tratamento excessivamente rígido.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O estado de saúde do ex-presidente e os detalhes do procedimento cirúrgico ainda não foram divulgados oficialmente. A expectativa é de que novas informações sejam repassadas após o término da cirurgia.