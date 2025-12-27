NBB: Brasília não resiste ao tetracampeão Franca e perde em São Paulo

O Brasília Basquete se impôs em dois quartos, mas não suportou o ritmo acelerado do Franca no período final da partida no Pedrocão diantes de 1.781 torcedores - (crédito: MARCOS LIMONTI)

O Brasília Basquete mostrou resistência, equilibrou a partida contra o atual tetracampeão do Novo Basquete Brasil, mas não evitou a derrota para Franca por 92 x 84 na tarde desse sábado no Ginásio Pedrocão, no interior de São Paulo. O time candango chegou a vencer dois quartos e a reduzir a diferença a três pontos em 60 x 57 antes do último, porém os anfitriões aceleraram o ritmo na última parcial e consolidaram o triunfo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O confronto reuniu cinco jogadores convocados pelo técnico da Seleção Brasileira na última janela para as Eliminatórias da Copa de 2027. Aleksandar Petrovic chamou Lucas Dias, Zu Jr., Brunão, Daniel Von Haydin. Quem roubou a cena foi David Jackson, cestinha da partida com 17 pontos em um duelo á parte com Corvalan. O jogador do Brasília anotou 16. Lucas Dias teve uma exibição decisiva no garrafão pegando 12 rebotes contra 9 de Brunão.

É a quinta derrota do Brasília Basquete nesta temporada do NBB. Os Extraterrestres chegaram ao jogo embalados pela vitória contra o Pato Basquete no Ginásio Nilson Nelson e iniciaram pressionando Franca dentro do caldeirão do adversário. O time candango se impôs no primeiro quarto e abriu 21 x 16 mostrando um plano de partida ousado.

"Os dois times fizeram um grande jogo. Perdemos por detalhes. Contra time grande assim é complicado. Peguei fogo no jogo, poderia ter sido utilizado um pouco mais, mas é o primeiro turno e estamos nos conhecendo" Crescenzi, armador do Brasília Basquete, ao UOL

Franca não sentiu o resultado. Bastou uma rápida conversa ao pé do ouvido com o treinador Hélio Rúbes filho no tempo técnico para o time da casa assumir as rédeas do confronto e derrotar o Brasília Basquete por 27 x 15 na segunda parcial.

A vitória parcial do Franca por 43 x 36 era explicada, principalmente, pelo baixo índice de acertos do Brasília Basquete nos arremessos de três. Apenas quatro acertos em 18 tentativas. A quantidade de rebotes do adversários também fez a diferença: 27 x 18.

Dedé Barbosa corrigiu erros e colocou o Brasília Basquete no jogo no terceiro quarto. A trupe da capital foi bem no período com 21 x 17 e partiu rumo ao último quarto com três pontos de desvantagem e a possibilidade de um duelo duríssimo pela vitória no último período.

"Era um jogo bastante importante. Se a gente perdesse, desceríamos para o quinto lugar nesse fim do primeiro turno. Queremos uma boa colocação para o Super 8. Tivemos aquele gás a mais e conseguimos um excelente resultado" Lucas Dias, ala do Franca, ao UOL

Engano. Experiente e focado, o tetracampeão Franca acelerou o jogo, minimizou erros, maximizou acertos e começou a se distanciar no placar. Paralelamente, controlava qualquer tentativa de reação do Brasília. Dedé Barbosa pediu tempo, reformulou ideias e posicionamentos na prancheta à beira da quadra, porém não baixava a vantagem do adversários dos dois dígitos.

Franca fechou o quarto em 32 x 27, o jogo em 92 x 84 e o Brasília terá de buscar a recuperação nesta segunda-feira contra o Bauru, novamente no interior de São Paulo, na última exibição neste ano ano antes da pausa para a virada no calendário para 2026.