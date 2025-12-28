Destino de Bolsonaro e sucessão: o que diz vidente brasileiro para 2026

O parapsicólogo brasileiro que se autodenomina o “Nostradamus Vivo” voltou a chamar atenção ao divulgar suas previsões para 2026. Athos Salomé, conhecido por compartilhar profecias às vésperas do fim do ano, afirmou que o próximo período pode ser marcado por uma combinação de conflitos geopolíticos, eventos climáticos extremos e ameaças tecnológicas capazes de impactar o cotidiano de milhões de pessoas.

Salomé ganhou projeção internacional ao alegar ter previsto eventos como a pandemia de Covid-19 e a morte da rainha Elizabeth II. Agora, suas novas declarações surgem em um momento de instabilidade global, com guerras em curso, disputas por recursos naturais e avanços acelerados da tecnologia. Vale lembrar que nenhuma das previsões tem respaldo científico.

Entre as previsões mais controversas, está a relacionada ao chamado “Objeto 3I/Atlas”. Segundo Salomé, o corpo celeste não seria uma nave alienígena ativa, mas, sim, um resquício tecnológico — uma sonda desativada — pertencente a uma civilização antiga que estaria se aproximando do nosso sistema solar.

O vidente afirma ainda que existiriam outros 11 objetos semelhantes, cuja existência estaria sendo ocultada por agências espaciais como a NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, e a ESA, Agência Espacial da Europa.

Ele também prevê que a vida extraterrestre deixará de ser tratada como especulação e passará a ser aceita publicamente até 2028. As descobertas, segundo Salomé, estariam ligadas a pesquisas em luas de Júpiter, consideradas ambientes promissores para a existência de vida fora da Terra.

Geopolítica e conflitos internacionais

No campo geopolítico, o vidente aponta para o agravamento de conflitos relacionados à escassez de recursos naturais. Para 2026, ele prevê tensões severas envolvendo Iraque, Paquistão e Marrocos, motivadas principalmente pela disputa e controle da água.

Sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, Salomé afirma que pode ocorrer uma espécie de “congelamento” do conflito ou trégua temporária até março de 2026, mas sem um desfecho definitivo. Ele também alerta para uma escalada no Oriente Médio, prevendo que Israel voltará a atacar o Irã até o segundo trimestre de 2026, com foco em questões relacionadas ao enriquecimento de urânio.

Na América do Sul, a situação da Venezuela, segundo o vidente, tende a se agravar até julho de 2026. Ele afirma que o conflito no país não estaria ligado apenas ao petróleo, mas principalmente à disputa por reservas de ouro.

Salomé também fez previsões sobre o cenário político brasileiro. De acordo com ele, o atual presidente concluirá o mandato e permanecerá no poder, direta ou indiretamente, por meio de um sucessor do mesmo campo político. Em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o vidente prevê um agravamento significativo do estado de saúde, mas descarta a morte no período.

Nos Estados Unidos, Salomé afirma que o presidente continuará exercendo influência política, mas enfrentará problemas de saúde graves que o obrigarão a se afastar temporariamente das funções.

No Reino Unido, as previsões envolvem a saúde do rei Charles III. Segundo Salomé, o monarca deverá enfrentar novos problemas médicos, possivelmente relacionados ao coração ou à bexiga, entre 2026 e 2030. Ele prevê que Charles deixará o trono até o fim da década, sendo sucedido pelo príncipe William.

Tecnologia

Na área tecnológica, o vidente aponta para avanços que podem trazer riscos inéditos. Ele afirma que um novo computador quântico será testado em 2026 e terá capacidade de revelar segredos governamentais profundos, provocando instabilidade política global.

Salomé também alerta para a fusão entre inteligência artificial e computação quântica, o que poderia dar origem a máquinas capazes de replicar emoções humanas negativas, como o ódio, e eventualmente se voltar contra seus próprios criadores.

Outro alerta envolve um possível apagão cibernético programado, resultado de uma guerra digital entre Alemanha e Polônia, que poderia ocorrer entre janeiro e março de 2026, afetando serviços essenciais.

Saúde e clima extremo

No campo da saúde, Salomé menciona a possibilidade de uma mutação viral em 2026, fazendo referência à gripe aviária. Segundo ele, um confinamento em larga escala não ocorreria imediatamente, mas poderia voltar a ser realidade apenas em 2028.

Já no clima, o vidente afirma que 2026 será o ano mais quente da história. Ele prevê queimadas severas na Amazônia, eventos climáticos extremos e tempestades solares intensas a partir de março, capazes de provocar apagões, falhas de comunicação e colapsos tecnológicos em diversas regiões do planeta.