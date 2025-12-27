Vídeo mostra abordagem policial a pais com bebê em praia sob Sol

O casal estava na faixa de areia junta ao filho, um bebê de colo, dentro do carrinho - (crédito: Reprodução/Jornal Razão)

Em Balneário Camboriú (SC), um vídeo de abordagem policial na praia viralizou na internet. Um casal estava na faixa de areia junta ao filho, um bebê de colo, dentro do carrinho, quando agentes da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) aparecem para solicitar que os dois saiam do local para evitar que a criança fique exposta ao sol.

Além da saúde do bebê, a ação foi movida pela família está tocando um som alto. No vídeo, é possível ver o momento que os policiais chegam e pedem para desligar a caixa de música. Logo em seguida, um dos PMs afirma que o som pode ser apreendido caso eles não cumpram a medida.

Após repreender o casal pelo som, o policial vai até o carinho para ver como está o bebê. Embora não dê para ouvir a conversa, é possível ver momento em que a mãe da criança aponta para o toldo do carrinho, indicando que a estrutura protegeria a criança dos raios solares.

O registro, cedido ao Jornal Razão, foi feito por outra turista, que comenta o caso durante o vídeo. “Agora ele está orientando se o bebê dela está muito exposto ao sol”, diz. “Várias pessoas já orientaram eles em uma boa, só que eles não quiseram orientação, agora teve que vir a polícia”.

O Correio tenta contato com a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) para ouvir mais detalhes sobre o caso. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

O caso polêmica nas redes sociais. “Mais que a música, tinha que ser enquadrado pela criança num carrinho, fechado, ao sol”, diz um comentário no X (antigo Twitter). “Se já para adultos o calor chega a deixar tonto, imagina um bebê. Fora que praia é para curtir e não para escutar barulho”, diz outro. Mas se, por um lado, a abordagem policial foi elogiada, outros comentários criticam as restrições e as praias do litoral catarinense.