Por que Búzios tem uma estátua de Brigitte Bardot?

Passagem da atriz francesa por Búzios, em 1964, ajudou a projetar o vilarejo de pescadores no cenário turístico internacional

Uma estátua de Brigitte Bardot fica na Orla Bardot, que também tem esse nome em homenagem à francesa, em Búzios, na Região dos Lagos (RJ). A escultura em bronze foi instalada em 1999, para lembrar a visita da atriz à cidade, e se tornou um dos principais pontos turísticos.
Uma estátua de Brigitte Bardot fica na Orla Bardot, que também tem esse nome em homenagem à francesa, em Búzios, na Região dos Lagos (RJ). A escultura em bronze foi instalada em 1999, para lembrar a visita da atriz à cidade, e se tornou um dos principais pontos turísticos. - (crédito: flickr/Cesar Cardoso)

Quem anda pelo calçadão da Praia da Armação em Búzios, no Rio de Janeiro, logo percebe uma figura sentada à beira-mar: a estátua de Brigitte Bardot. A atriz francesa, que morreu nesse domingo (28/12), aos 91 anos, se tornou símbolo da cidade.

A relação entre Brigitte Bardot e Búzios começou em 1964, quando a região ainda era um pequeno vilarejo de pescadores e sequer havia se emancipado de Cabo Frio. Naquele ano, a atriz esteve na cidade em duas ocasiões. A primeira foi em janeiro, quando permaneceu por cerca de quatro meses hospedada em Manguinhos, ao lado do produtor Bob Zagury, com quem mantinha um relacionamento. A segunda visita ocorreu em dezembro, já com maior atenção da imprensa. 

Na época, Bardot buscava anonimato e tranquilidade. Encantada pelo cenário rústico e pouco explorado, descreveu Búzios como um lugar de “paisagens sublimes e selvagens” e comparou sua experiência a uma vida no estilo “Robinson Crusoé”, em referência ao personagem náufrago criado pelo escritor inglês Daniel Defoe.

Segundo registros do Jornal do Brasil da época, para muitos moradores locais, a estrela internacional era vista apenas como “uma criança bonita, parecida com uma boneca de olhos verdes”. O Ministério do Turismo destacou que foi justamente esse aspecto bucólico e isolado que seduziu Bardot, permitindo que ela relaxasse longe dos holofotes.

A presença de Brigitte Bardot em Búzios teve um impacto duradouro. A Prefeitura do município afirma que, após a visita da atriz, o balneário foi “revelado ao mundo” e nunca mais saiu do circuito internacional do turismo. O charme simples do antigo vilarejo passou a atrair visitantes do Brasil e do exterior, transformando a cidade em um dos destinos mais famosos do país

Em reconhecimento a essa contribuição, Búzios inaugurou, em 1999, a Orla Bardot, onde foi instalada a estátua em homenagem à atriz. A escultura foi criada pela artista plástica brasileira Christina Motta, com base em uma fotografia feita pelo empresário Denis Albanese. A obra busca capturar a essência livre e natural de Bardot, sentada, descalça e integrada à paisagem.

Christina Motta também é responsável por outras esculturas emblemáticas da cidade, como “Os três pescadores”, na Praia da Armação, e a “Garota dos ossos”, na Praça dos Ossos, consolidando um diálogo entre arte, memória e espaço urbano em Búzios.

Após a morte da atriz, a Prefeitura de Búzios também publicou uma longa homenagem à atriz, ressaltando o vínculo afetivo que ela construiu com a cidade. No texto, o município destaca que Bardot não foi apenas uma visitante ilustre, mas alguém que escolheu o silêncio, a simplicidade e o contato com a natureza.

“Chamaram você de musa, mas musas inspiram de longe. Você fez diferente: caminhou junto, escolheu o essencial. Tornou-se parte da alma de Búzios”, diz um trecho da homenagem.

Maria Dulce Miranda - Estado de Minas

Por Maria Dulce Miranda - Estado de Minas
postado em 28/12/2025 14:41
